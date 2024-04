El cara a cara de Martín Ku y Bautista en GH del que habla todo el mundo

El tremendo cara a cara de Martín Ku y Bautista Mascia.mp4

En esa conversación también participó Coti, que recibió su merecido por votar en el confesionario a dos miembros del grupo y los dejó en placa, a pesar de que la influencer reveló que hizo esa maniobra como estrategia.

Cómo fue la fuerte conversación entre Martín Ku y Bautista en Gran Hermano

“Coti, sé que vos lo votaste al Chino y a mí. Y tus votos, Chino, fueron una porong…”, le reveló Bautista, en tono de burla. “Pero vos entenderme por qué fue…”, le respondió Martín Ku, tratando de explicar el por qué de sus votos.

“Básicamente porque no querías que te los cancelaran. Pero tiraste los votos a la basura… Quiero contarles a ellos también”, adelantó el uruguayo y generó molestias en El Chino. “Somos tu grupo, amigo. Pensá. Contanos a nosotros primero. Si yo tengo data, a las primeras personas que se las digo es a ustedes”, le recriminó.

cara a cara el chino y bautista.jpg Martin Ku le recriminó a Bautista que hable de las nominaciones con el resto de sus compañeros de Gran Hermano.

“¿Vos tenés alguna duda de que te voy a contar todo?”, le consultó Bautista, con malestar. “¡No puede ser que no me entiendas! Me estás diciendo que sí como para sacarme de encima. Me da bronca. Sos un garca, boludo”, se despachó Martín.