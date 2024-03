El comentario machista de Canaletti contra la China Suárez que le valió críticas

China 1.jpg

Sin embargo, las controversias no se detuvieron ahí. Ante la afirmación de que la China Suárez había "adoptado" a Lauty Gram como novio, de parte de Majo Martino, Diego Ramos intervino corrigiendo: "No lo adoptó como novio. ¡Qué fallido!", haciendo referencia a que se trataba de un chiste sobre la diferencia de edad entre ella y él. A lo que Carmen Barbieri agregó en tono sarcástico: "No, el chico es importante. Lo siguen en las redes. Es un cantante nuevo, ¡abuelo!".