La China Suárez reveló cómo es su situación sentimental tras su ruptura con Lauty Gram

La China Suárez utilizó su plataforma en vivo de Instagram para aclarar su situación sentimental y despejar los rumores que la vinculan con diversos nombres del espectáculo. La actriz y cantante, acompañada por su estilista personal, Juanma Cativa, y su amiga y prensa, Caro Nolte, dejó en claro que actualmente no se encuentra en pareja y que no tiene intenciones de comprometerse sentimentalmente en el corto plazo.

En un tono desenfadado, la China compartió con sus 6,5 millones de seguidores su postura sobre el amor y la soltería: "No estoy en pareja. Yo sé que es raro verme a mí soltera, pero no estoy en pareja y no quiero estar en pareja", afirmó la también cantante, haciendo referencia a los comentarios de Majo Martino sobre una posible reconciliación con Lauty Gram.

En relación a sus compañeros de transmisión, Suárez añadió con humor: "Ellos tampoco quieren que esté en pareja, son muy celosos. Cuando me pongo en pareja soy un poco de las que desaparece". Caro Nolte intervino comentando: "El tema es que estés con uno, enamorada y feliz", a lo que la China respondió de manera contundente: "Sí, y no me quiero enamorar de nadie".

La China Suárez habló de su supuesta relación con Marcos de Gran Hermano

En otro momento del vivo, la China Suárez sumó al último ganador de Gran Hermano, Marcos Ginocchio, quien también ha sido vinculado sentimentalmente con ella en las últimas semanas. Ante los constantes rumores, ambos negaron rotundamente cualquier romance oculto. "Chicas, dejen de decir 'no es por ahí, Primo, no es por ahí' porque no estamos juntos. Así que relájense. Ya lo dije 20 veces", enfatizó la actriz.

China 2.jpg La China Suárez

La aclaración de Suárez no solo abordó su presente sentimental sino que también desmitificó los rumores que la vinculan con Marcos Ginocchio. El ganador de Gran Hermano coincidió con la China Suárez al afirmar: "Claro que no". Sin embargo, la actriz no perdió la oportunidad de bromear: "Bueno, tampoco 'claro que no', hijo de pu..., me hacés quedar mal a mí", cerró, dejando en claro su posición con un toque de humor.