El Conejo de GH contó que siente por Nacho y Coti Romero, su ex amigo y novia

El ex participante de Gran Hermano 2022 tildó de falso a su ex compañero por su relación con su ex novia

image.png

El Conejo habló sobre el noviazgo de Coti Romero y Nacho

El cordobés fue invitado al ciclo Buenos Días, en donde obviamente le preguntaron sobre el vínculo que formaron los ex Gran Hermano recientemente. Se mostró calmado cuando respondió, pero, a su vez, destruyó por completo a Ignacio y lo tildó de falso.

Cabe recordar que, supuestamente, eran amigos. No eran muy cercanos, pero en varias ocasiones salieron y compartieron momentos. Por esa razón, el ex participante del Bailando se sintió traicionado por Nacho, ya que no esperaba que se pusiera de novio con su ex.

image.png

En ese contexto, en primer lugar El Conejo dijo: De mi ex no tengo nada que decir. De él sí, hubo una falsedad. No sé si fuimos amigos, pero sí se me hizo el amigo. Ahí estuvo la falsedad. Yo fui contundente con él, le mandé un mensaje y le dije 'mirá, sé que esto fue verdad, no hace falta que me vengas a caretear ni nada. Está todo más que bien'".

Por otra parte, cerró sobre sus sensaciones al ver a la pareja: “Me agarró en una situación que gracias a Dios con mi ex no me pasaba nada. No me preguntés cómo sucedió. Me pasó de un día para el otro. Entonces no me modificó tanto. No me molestó”.

La romántica propuesta de noviazgo de Nacho a Coti Romero

image.png

El platense visitó a la correntina en su tierra natal y le hizo una llamativa propuesta que se volvió viral en las redes. “¡Le dije que sí!”, anunció la ex novia de Alexis “Conejo” Quiroga, que supo ser amigo de Nacho antes y después de su paso por Gran Hermano, el reality de Telefe.

Castañares le preparó a Coti un diálogo entre velitas y pétalos de rosas sobre la cama junto a la pregunta “¿querés ser mi novia?” hecha en papelitos de colores. Además, sumó globos rojos y peluches. Enternecida, ella compartió la imagen de la sorpresa y contó que aceptó la propuesta.