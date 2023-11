El cruce de la China Suárez y Rusherking por su nueva canción

La China Suárez hizo un posteo en sus historias de su cuenta de Instagram y en las redes lo interpretaron como un “palito” para su ex, el cantante Rusherking . En un reel mostró un adelanto de su nueva canción Corazón de Cartón y dejó una frase que decía: “Era mentira cuando decías que era perfecta, contigo no volveré, vos la cagaste primero, llevaste a otra a nuestros lugares pero ahora sé...”.

Ante estas evidencias, los internautas y seguidores de la artista no dudaron en pensar que se trataba de una indirecta muy directa por parte de la actriz hacía su ex.

El descargo de la China Suárez ante los comentarios acerca de su nueva canción

Una de las tantas que opinó acerca del “palito” de la China Suárez para Rusherking fue Pochi de Gossipeame y la actriz le respondió para despejar dudas. “Nop. La canción no es dedicada a ningún ex. Claro que la frase sí. No todas las canciones son autorreferenciales”, explicó en un texto que compartió en sus historias.

china descargo.jpg

Y siguió: “Mi relación no se terminó por una infidelidad, así que no se piquen. Lamento que tal vez coincida con el momento que esté pasando otra persona. Es una historia cerradísima y los que me conocen saben que nunca hablé mal de un ex en ningún lado”.

Luego de cerrar el posteo con “besos”, volvió a escribir: “Por otro lado, hay una agenda que se programa para los estrenos de las canciones, se carga en las plataformas con días de anticipación. Nunca, nunca en mi vida, hablé mal de un ex públicamente. Ni siquiera estando triste o rota”.

Pochi se hizo eco de las aclaraciones de la cantante y aseguró que para ella se trató de “marketing del bueno”.