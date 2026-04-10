El actor sorprendió a todos con una historia particular revelada en el programa Otro Día Perdido (ODP) de Mario Pergolini.

El día que un cura echó a Gerardo Romano: el llamativo motivo

Gerardo Romano se llevó toda la atención en el programa Otro Día Perdido (ODP) contando una historia particular frente a la mirada del conductor Mario Pergolini que le arrancó de su boca una historia particular de su adolescencia cuando visitó por primera vez la iglesia para confesarse.

Todo comenzó cuando el invitado del programa dijo "mucho" al ser consultado si había sido mujeriego. "Porque tenía que cobrarme los años de servicio… de celibato”, contó sobre su etapa religioso en su vida. A su vez en su relato contó que había tomado el hábito de ir a misa todos los sábados y se había involucrado con la iglesia.

En su relato contó cuándo fue la primera vez que se confesó al descubrir su sexualidad: “Estuve arrodillado en mi primera confesión, de mi primer orgasmo”, dijo y confesó sobre el accionar del sacerdote: “Me echó. Me sentí echado. Y cumplí con eso: no aparecí más”.

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A su vez contó que más tarde volvió a tener un acercamiento, en un contexto donde había tenido una noche de descontrol: “A los 50 años terminé en Luján a las ocho de la mañana, fisurado, con unos amigos”

“Le dije: ‘Tuve sexo múltiple, tomé drogas, participé de orgías’”, contó mientras que Pergolini dijo con ironía y de forma risueña: “Estoy viendo todos los recortes de mañana”.

“Me sacó la tarjeta y me dijo ‘vaya, vaya’”, dijo sintiendo que una vez más fue expulsado y afirmó: “Después no volví más”,