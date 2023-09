El drama laboral de Cata de Gran Hermano: "Ni una mano"

Sucede que su paso por la casa de Gran Hermano , Cata logró no sólo mostrarse y saltar a la fama, sino que también recolectar una gran cantidad de seguidores en su cuenta de Instagram. Pero recientemente la red social le cerró su cuenta, por lo que no puede promocionar su emprendimiento. Esto le estaría trayendo algunos inconvenientes económicos, por lo que pidió ayuda.

Respecto a lo que sucedió con su cuenta de Instagram, la ex GH reveló: “ No te dan muchas especificaciones, he intentado por todos los medios, hablé con gente de Telefe a ver si me podían hacer la gamba para ayudarme a recuperarlo, hablé con gente de Kuarzo pero no pasó nada”.

Cata-Gran-Hermano-2.jpg

Ante la falta de ayuda, Cata se mostró ofendida por el accionar diferencial que tienen con ella: “A varios participantes se les ha dado una mano para recuperar y conmigo en especial no estaría pasando, obviamente me re complica por una cantidad de cuestiones”.

“Nosotros hemos participado de un programa que ha tenido muchísimo rating y es una pena que no puedan darte una mano. Yo no infringí ninguna regla de Instagram pero no hay forma, he intentado por todos los medios y jode un poco”, reclamó, en diálogo con Primicias Ya, ante la falta de ayuda por parte de Telefe.

Cata-Gran-Hermano-3.jpg

“Pasó mucho tiempo y a mi me complica mucho. Más allá de la gente que tenía y me seguía, que veía mis historias y mis cosas, gente que a uno lo quería como participante y estaba bueno todo eso, me servía muchísimo para promocionar mi emprendimiento”, explicó respecto a los problemas económicos que esto le trae.

“Veo que por ahí hay cuentas donde se hace cualquier cosa y no pasa nada. Pero después uno que trata de hacer las cosas por derecha y bien lo re complican, así que tengo un dejo de tristeza y enojo, pero bueno, ahora estoy haciendo uno de respaldo hasta que pueda recuperar el mío”, concluyó ofendida Cata de Gran Hermano ante las complicaciones laborales que le trajeron esta suspensión de la cuenta.