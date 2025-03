El emotivo y sentido homenaje de Cecilia Milone a Chico Novarro

Cecilia Milone ha decidido contar su historia de la única manera en la que se siente cómoda: sobre el escenario. La actriz, lejos de dar entrevistas o responder preguntas sobre su relación con Chico Novarro, presenta una obra en el Café La Humedad donde mezcla cartas, música y su propia vivencia para rendir homenaje al icónico artista. “No da notas porque dice que todo lo cuenta en el escenario. Es su forma de hacer catarsis”, explicó la periodista May Martorelli, en referencia a su decisión de exponer su verdad a través del arte.

Sin embargo, la obra no ha pasado desapercibida y ha generado una fuerte controversia. La historia de amor, secreta durante años, se convirtió en un escándalo cuando Milone decidió compartir detalles íntimos en sus redes sociales. Fue allí donde dejó al descubierto su vínculo con Novarro, incluyendo una impactante anécdota sobre el día en que intentó visitarlo en su casa antes de su fallecimiento.

A pesar de la controversia, Milone sigue firme en su postura de que el escenario es su espacio para contar su historia. En su obra, no solo recuerda a Chico Novarro, sino que también utiliza la música y las cartas como un puente para expresar lo que no puede decir en los medios. Para ella, el teatro es el refugio donde las palabras cobran sentido y donde puede exponer su verdad sin intermediarios.

El espectáculo en Café La Humedad se ha convertido en un éxito de público, pero también en un tema de debate. Mientras algunos la aplauden por su valentía, otros la cuestionan por revivir una historia que afecta a la familia del músico. Lo cierto es que, lejos de quedar en el olvido, la relación entre Cecilia Milone y Chico Novarro sigue despertando interés, emociones y, sobre todo, controversia.

Cecilia 2.jpg Cecilia Milone y Chico Novarro

El día que tocó el timbre y no la dejaron entrar

En una publicación que rápidamente se viralizó, la actriz relató la jornada en la que, con la esperanza de reencontrarse con el músico, pasó horas esperando en la camioneta de una amiga, en la puerta de su casa. “Hoy, 12 de agosto de 2023, estuve varias horas frente a tu casa, en la camioneta de una amiga. Esperé que salieran todas las personas que siempre protegiste. Antes de bajar me puse el perfume que te gustaba que usara”, escribió.

Pero la respuesta que recibió no fue la que esperaba. Según su relato, cuando finalmente se animó a tocar el timbre, la persona que la atendió le respondió fríamente:

— “Hola, quisiera ver a Miki.”

— “¿De parte de quién?”

— “De Cecilia.”

— “¿De qué Cecilia?”

— “Cecilia”, contesté terminante.

— “Está descansando.”

Minutos después, le pidieron que no volviera a insistir y que respetara a la familia del cantante. “Siempre te antepuse a mí misma. Acepté que no podías. Pensé en vos y en qué necesitabas de esa familia y no de otra”, concluyó en su mensaje.