El enojo de Chiche Gelblung con Javier Milei: qué pasó que ya no son amigos

El periodista habló con La Nación y reveló la naturaleza de su relación con el actual presidente de la Argentina. “Yo le agradecí mucho el gesto, fue muy tierna su actitud. Pero no se puede ser amigo de un presidente. No es compatible una cosa con la otra”, explicó el periodista.

chiche 1.jpg Chiche Gelblung y Javier Milei

Qué dijo Chiche Gelblung sobre su relación con Javier Milei

Ante la consulta de que si podría ser amigo de Javier Milei cuando dejara su cargo, el periodista se mostró seguro: “Tampoco. Con el poder siempre hay que mantener distancia. Cuando Milei hacía campaña la gente se creía que yo era una especie de socio de él. Y la verdad es que hoy Milei no me atiende el teléfono. Se enojó con la última entrevista que le hice. No le gustó. Milei está acostumbrado a que todo el mundo le diga que sí. Yo tengo mucho respeto por la figura presidencial, pero soy periodista y a ningún presidente le dije que sí. Un periodista no puede ser amigo de un presidente”.