El increíble cambio de la hermana de Lali Espósito: cómo bajó 40 kilos y la ayuda de su psicóloga

“Hablemos de cuidado personal. ¿Qué onda?”, lanzó la hermana de Lali Espósito en sus historias con una caja de preguntas para que sus 159 mil seguidores charlaran con ella. “¿Hiciste dieta? ¿Cómo te cuidaste?”, la indagó una usuaria, al ver su figura.

La vestuarista confesó cuándo comenzó a realizar ejercicio y compartió una foto de ese momento. "El 2 de octubre de 2020 publicaba esto (la foto de fondo) porque ni yo podría creer que había arrancado. Empecé una semana antes que esto a comer bien e intentar hacer ejercicio. Fue un proceso largo, lloré y pataleé mil veces, mas nunca claudiqué”, explicó sobre las dificultades.

la-hermana-de-lali-esposito-1.jpg Ana Laura, la hermana de Lali Espósito, detalló todo lo que hizo para cambiar sus malos hábitos.

Cómo fue el largo proceso de la hermana de Lali Espósito

La estilista confirmó que fue una psicóloga la que la ayudó en los momentos difíciles. “Empecé la psico hace seis años, nunca la solté, es mi top tres de contactos en WhatsApp. Usar las herramientas para los momentos de ‘crisis’ es uno de mis mejores aprendizajes”, agregó con una captura de pantalla en el que figura el nombre de la especialista.

Los usuarios continuaron con las consultas y la hermana de Lali Espósito confirmó que se ejercita regularmente en su casa. “Por el momento este es el método que me funciona para no fallarme y hacerme la boluda de no ir al gimnasio. De todas formas, ir a uno es el próximo objetivo”, explicó.

“¿Tuviste alguna cirugía aparte de todo el cuidado y el gym?”, le preguntó otro internauta y la hermana de Lali sostuvo que se sometió a una abdominoplastía. “¡Sí” En septiembre me operé. No puedo explicarles lo cuidada que me sentí y los resultados”, comentó.

Al hablar de la cantidad de kilos que bajó, reveló parte de su rutina: “Bajé 40 kg. Psicóloga. Dieta. Ejercicio. Meditación. Y tiempo, no se puede pretender borrar en dos meses toda la vida de malos hábitos”.

la-hermana-de-lali-esposito-2.jpeg La hermana de Lali Espósito contó cuántos kilos bajó en tres años.

“A todos nos cuesta. En el proceso aprendí a ser más buena y menos crítica conmigo misma. Entendí que mi cuerpo hizo lo necesario para cuidarme, mientras yo no lo escuchaba. Ahora vamos poniéndonos a mano”, reflexionó Ana Laura.