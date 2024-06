El jugado cambio de look de Wanda Nara y su hija

La conductora sorprendió a todos al mostrar el nuevo look que tiene ella y su hija Francesca que causó sensación.

Instalada nuevamente en Argentina por motivos laborales, Wanda Nara aprovechó la ocasión para visitar la peluquería de su estilista de confianza, Leonardo Vallejo, en Palermo. Esta vez, la empresaria y su hija mayor, Francesca Icardi, decidieron hacerse un cambio de look juntas, sorprendiendo a todos sus seguidores con un estilo renovado que rápidamente se volvió tendencia.

Wanda Nara, conocida por estar siempre a la vanguardia de la moda, optó por un cambio en su larga cabellera. Pero esta vez no estuvo sola en esta transformación, ya que Francesca, su hija mayor, también se sumó al nuevo estilo de su madre. Ambas eligieron un flequillo recto y tupido que enmarca sus rostros, un look que ya había probado Isabella Icardi, la hija más pequeña de Wanda.

Wanda Nara 1.jpg Wanda Nara y Francesca

El nuevo look de Wanda Nara y Francesca

Contentas con el resultado, madre e hija no dudaron en compartir el antes y el después en sus redes sociales. “Nuevo look. No sé quién le dio vida a quién...”, escribió Wanda en Instagram, mostrando el afecto hacia su hija en una serie de fotos que rápidamente se llenaron de “me gusta” y comentarios positivos. “Es una muñeca Fran”, “Son dos gotas de agua”, “Les queda precioso ese look”, fueron algunos de los tantos halagos que recibió la dupla madre e hija.