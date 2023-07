El llanto de Isabel Macedo al irse a vivir con su familia a Uruguay

La actriz partió a Montevideo junto a su pareja y sus hijas. Al llegar no pudo contener las lágrimas y explicó el motivo.

Tras pasar algunos años abocada a la maternidad, Isabel Macedo decidió volver a trabajar. Para ellos, debió viajar a Uruguay, en donde serán las grabaciones. Ante esta situación, sorprendió en sus redes sociales al no ocultar su llanto ante la llegada al país vecino.

Se debe a que se dio a conocer que durante los próximos seis meses se realizarán las grabaciones del spin off de Floricienta, serie juvenil que fue furor entre el 2004 y finales del 2005. En esta, la actriz hacía de villana y volverá a repetir su rol.

Isabel-Macedo-1.jpg

Sin embargo, teniendo en cuenta que el tiempo para estar separada de su familia era mucho, fue que surgió la posibilidad de que ellos la acompañen durante este periodo. Es por eso que en los últimos días emprendieron viaje y ella mostró los detalles en sus redes sociales.

En este sentido, la actriz fue mostrando un poco de lo que fue el viaje en barco, ya que posó para su cuenta de Instagram junto a su pareja y a sus dos hijas: Julia e Isabel.

Luego de mostrar lo que fue el trayecto en barco, en donde hasta se animó a tomarse una copa de champagne, anunció que habían llegado a destino. "Sanos y salvos, en uno de los lugares más lindos del mundo", expresó respecto a la felicidad que le generó estar en Uruguay.

Isabel-Macedo-2.jpg

Pero la siguiente storie fue la que llamó la atención. Es que en lo que fue el viaje en auto rumbo a lo que será la casa en la cual se alojarán, Isabel Macedo se tomó una selfie y mostró que se encontraba algo emocionada por la situación que estaba atravesando.

Es que mencionó que se le llenaron los ojos de lágrimas al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. "No estoy llorando, se me metió 'volver a trabajar y llevarme a toda mi familia conmigo' en el ojo", ironizó sobre el motivo que la ponía sumamente sensible.