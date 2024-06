El novio de la China Suárez blanqueó que le pasa cuando hablan de él en TV

El novio de la China Suárez además afirmó que en sus primeros años en el ojo público, los comentarios negativos lo afectaban más, pero ahora ha aprendido a manejarlos mejor: “Hoy en día no me importa salir en los portales de noticias. Capaz en los primeros años te bajoneás un poco. ‘Uh, qué paja que estén diciendo esto’. Pero hoy en día ya está, mirá si me voy a poner triste porque X persona diga tal cosa o comenten lo otro”.

Fernando Dente le preguntó si alguna vez se calienta o responde a los comentarios negativos, a lo que Lauty Gram respondió: “Cero, no digo nada. Pero hace poco me subieron una foto que me saqué, una selfie, y a un costado estaba el envoltorio de un chicle. ‘Preservativo en la mesa de Lauty Gram’, pusieron. Que de última, no tiene nada de malo que haya un preservativo en la mesa. Hay que usar. Pero imaginate a lo que quieren llegar, lo que quieren inventar para con un envoltorio salgan a decir cualquier cosa”.

China 2.jpg Lauty Gram, el novio de la China Suárez

Cómo es la relación entre Lauty Gram y la China Suárez

A pesar de que tanto Lauty Gram como la China Suárez nunca han confirmado detalles de su relación, sus gestos, tanto en persona como en las redes sociales, han hablado por ellos. A finales de mayo, el cantante compartió en su cuenta de Instagram una foto que dejó en llamas el ciberespacio. En la imagen, se los veía relajados después de un momento de intimidad, con la actriz acostada a su lado en la cama, envuelta en uno de sus brazos. Este gesto emocionó a los fanáticos, quienes presenciaron cómo la pareja va abriéndose poco a poco a la esfera pública.

En ese mismo posteo, Lauty Gram añadió un emoji de un corazón blanco y una canción llamada "Más rica que ayer" de Anuel AA junto a DJ Luian y Mambo Kingz. “Bebecita, estás más rica que ayer. Qué bueno fue volverte a ver. Se ve que no te sabés querer, conmigo te ves mejor que con él”, decía la letra, la cual muchos interpretaron como una indirecta hacia Rusherking, uno de los últimos exnovios de Suárez.