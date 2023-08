El papelón que vivió la China Suárez luego de gastar una fortuna en un pantalón

China Suárez 1.jpg

“Este fin de semana cantamos en la Bresh y yo quería estrenar una calza que me compré en un viaje y que fue alta inversión porque la quería hacía un montón y es de una marca muy cara”, contó la China Suárez antes de agregar: “Estuvimos media hora. No me subía, hasta que sí, pero me dijeron ‘no podés hacer nada ni pis’”.