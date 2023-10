El pedido de Brenda Asnicar a los hombres argentinos

La cantante no temió a la hora de encarar los micrófonos y hablarle a los hombres argentinos con un particular pedido.

Brenda Asnicar afronta uno de los mejores momentos de su carrera musical. Es que sus éxitos la están llevando a recorrer el mundo, sin embargo, para ella la felicidad no es completa. Es por eso que en una entrevista radial expuso un particular pedido para los hombres argentinos .

Tras dejar de lado su carrera como actriz para dedicarse a la música, Brenda Asnicar habló sobre su gran momento profesional. Sin embargo, también expuso que el hecho de que se haya enfocado en este aspecto no le permitió equilibrar otros aspectos de su vida.

Sucede que en Agarrate Catalina, la cantante reveló que le gustaría encontrar un amor que pueda acompañarla en este momento tan especial de su vida. “Hace cuatro meses que ni siquiera estoy con alguien, me gustaría tener un compañero” , confesó.

Brenda-Asnicar-1.jpg

En este contexto, explicó cómo suele ser cuando el amor golpea su puerta y los motivos por los cuales cuida su vida privada: “Yo cuando estoy con alguien trato de ocultar un poco, de mantener bien bajo el perfil porque realmente no me gusta que la gente sepa”.

Pese a que no se siente mal estando soltera, no temió a la hora de revelar su deseo de encontrar el amor a esta altura de su vida: “Estoy muy bien sola, pero llevo cuatro meses sola en Europa, y la verdad me encantaría compartir este momento de mi vida con alguien”.

Es por eso que aprovechó la nota para bromear y hacer un pedido para aquellos hombres argentinos que se encuentren interesados en iniciar una relación: “Si hay algún novio fiel, que está escuchando la radio en este momento, busco un compañero”.

Brenda-Asnicar-2.jpg

Asimismo, advirtió que muchas veces la han señalado por los amoríos que tuvo: “Me han juzgado por las parejas”. Y se explayó: “A veces me duele un poco cuando por ejemplo se sorprenden porque estuve con Carlos Tevez, como si fuera difícil, y la verdad que tengo un recuerdo de él hermoso, de todos mis exnovios, fueron todos buenas personas”.

Por lo pronto, pese a disfrutar su actualidad laboral, Brenda Asnicar no temió a la hora de confesar que le gustaría encontrar el amor para disfrutar de un compañero de vida para este momento especial que atraviesa.