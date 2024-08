El peor momento de Wanda Nara: así cerró su local en el Abasto por deudas

La empresaria no está pasando su mejor momento, por lo menos en lo que respecta a sus negocios en la Argentina.

El local del Abasto, inaugurado en diciembre de 2021, fue el primer punto de venta que Wanda Nara abrió en Argentina bajo su marca de maquillajes, y su cierre marca un golpe duro para la empresaria. Según Flowers, el cierre no se debe a una simple mudanza o reubicación del negocio, sino a dificultades financieras que hicieron insostenible mantener el alquiler en el centro comercial. "Hablé con gente del shopping, con gente de administración y con personal de seguridad. ‘Hace rato que no está abierto’, me dijeron. Entonces pregunté ‘¿hace cuánto?’. ‘Hace tres meses que este local está cerrado’", relató el periodista.