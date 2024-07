La frase que Wanda Nara le dedicó a L-Gante después de su último momento íntimo

Wanda Nara L-Gante 2.jpg Wanda Nara y L-Gante

“Yo creo que está enamorada de L-Gante”, dijo Yanina en dicha ocasión, y acusó que en su comunicación con Wanda hubo “una frase que no podía contar”. Sin embargo, la panelista buscó la forma y encontró una frase muy elocuente: “Como nadie en su vida”, dijo.

“¿Viste cuando se te dan vuelta los ojitos, como nos pasa ahora a nosotras? ¿Cómo cuando ves las estrellas de colores?”, agregó. “Es lo peor que le pudo haber pasado a Mauro eso de estar en el medio de una crisis así y que te den una buena revolcada…”, arriesgó por su parte la panelista Nazarena Vélez.

“Le hace el amor”, agregaron sus compañeras, pero Yanina redobló la apuesta y explicó que la cosa no pasaba por lo romántico sino por lo estrictamente corporal. “Un poco más arriba que eso”, dijo en referencia al sexo oral.

Revelan que Mauro Icardi se sobrepasó con la mujer de Andrés Nara: qué hizo ella

Alicia Barbasola se casó con Andrés Nara, el papá de Wanda y Zaira Nara, y desde entonces, su relación no ha sido la mejor. En medio de una entrevista, la bailarina contó una polémica actitud que tuvo Mauro Icardi con ella y reveló las medidas que tomó para alejar al futbolista de sus vidas.

La mujer visitó El Ejército de la Mañana en Bondi, el programa conducido por Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno. Al darse a conocer la noticia de la separación de Wanda, fue indagada sobre la decisión de la empresaria. “No sé si es real. Yo creo que si ella lo dice debe ser cierto", explicó sobre el fin del matrimonio, con precaución.

Alicia se explayó sobre su postura y reconoció que su desconfianza tiene que ver con su personalidad. "Yo no soy quien para creer o no creer, ni para juzgar a nadie. Yo siempre desconfío de la gente, pero es algo de mi personalidad. Si ella está diciéndolo, calculo que será así”, confesó sobre lo que piensa de la separación de la modelo y el futbolista.

alicia mauro portada.jpg

Luego de hablar de la decisión de la mayor de las Nara, hizo un polémico comentario de Mauro Icardi a raíz de un indebido gesto que tuvo con ella. “A Mauro Icardi no lo llegué a conocer, pero tiempo después de conocer a Wanda lo bloqueé porque yo había empezado a salir con Andrés y vi que me miraba las historias”, confirmó sobre el descubrimiento que realizó.

La bailarina aseguró que habló con el papá de Wanda y que él fue el que le pidió que le ponga un límite. “Andrés me pidió que lo bloquee. No corresponde, no tiene por qué mirarme las historias. A Wanda no la bloqueé”, sostuvo sobre la decisión que tomó, motivada por su pareja.

Al ser consultada por la opinión que tiene del futbolista como hombre, solo deseó que pueda reconstruir su familia con la empresaria, ya que tienen dos hijas chiquitas. “Yo deseo que pueda reconstruir esa relación porque es una familia”, remarcó y lanzó sobre el jugador: “Yo ni lo registro a Mauro”.