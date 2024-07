Revelan que Mauro Icardi se sobrepasó con la mujer de Andrés Nara: qué hizo ella

Alicia se explayó sobre su postura y reconoció que su desconfianza tiene que ver con su personalidad. "Yo no soy quien para creer o no creer, ni para juzgar a nadie. Yo siempre desconfío de la gente, pero es algo de mi personalidad. Si ella está diciéndolo, calculo que será así”, confesó sobre lo que piensa de la separación de la modelo y el futbolista.

alicia andres nara.jpg Alicia Barbasola habló de la actitud que tuvo Mauro Icardi con ella.

Qué dijo Alicia Barbasola de Mauro Icardi

Luego de hablar de la decisión de la mayor de las Nara, hizo un polémico comentario de Mauro Icardi a raíz de un indebido gesto que tuvo con ella. “A Mauro Icardi no lo llegué a conocer, pero tiempo después de conocer a Wanda lo bloqueé porque yo había empezado a salir con Andrés y vi que me miraba las historias”, confirmó sobre el descubrimiento que realizó.

La bailarina aseguró que habló con el papá de Wanda y que él fue el que le pidió que le ponga un límite. “Andrés me pidió que lo bloquee. No corresponde, no tiene por qué mirarme las historias. A Wanda no la bloqueé”, sostuvo sobre la decisión que tomó, motivada por su pareja.

Al ser consultada por la opinión que tiene del futbolista como hombre, solo deseó que pueda reconstruir su familia con la empresaria, ya que tienen dos hijas chiquitas. “Yo deseo que pueda reconstruir esa relación porque es una familia”, remarcó y lanzó sobre el jugador: “Yo ni lo registro a Mauro”.

Rolls-Royce de Mauro Icardi.jpg Alicia Barbasola apuntó contra Mauro Icardi.

El inesperado elogio de Alicia Barbasola para Andrés Nara

Desde que anunciaron su noviazgo, que rápidamente se convirtió en matrimonio, la relación entre Andrés Nara y Alicia Barbasola llamó la atención de todos, no solo por la diferencia de edad entre ambos, lo rápido que avanzó su relación y los conflictos que ya tuvieron con Wanda y Zaira Nara, sino también, por lo fogosos que se muestran cada vez que están juntos. Y ahora, la mediática sorprendió aún más al contar algunos detalles sobre Andrés.

Es que Alicia Barbasola charló con Ulises Jaitt y terminó contado algunas cosas muy íntima sobre su pareja. “Es fogoso. Él sobrepasa el 10. Estuvimos en muchos lugares raros, pero no se pueden contar″, contó. Esta revelación llevó a Ulises Jait a preguntar por un detalle mucho más íntimo del padre de Wanda y Zaira Nara: “¿Andy anaconda?”.

Qué dijo Alicia Barbasola sobre Andrés Nara

Lejos de escandalizarse, Alicia Barbasola respondió: “Por eso me enamoré en parte…”. Luego, sumó más a su explicación de porque la pasaba tan bien con Andrés Nara: “Imaginate el historial que tiene, salió siempre con chicas muy llamativas. (...) Tiene la experiencia indicada con una vitalidad de alguien de 25 años. Además, es supercaballero, amoroso”.

“Nuestra vida es así. Vivimos de luna de miel. Cada vez que podemos tenemos sexo. Somos muy... no voy a decir ninfómanos, pero somos muy sexuales los dos”, agregó antes de detallar: “Estuvimos un finde y tuve más de diez orgasmos. Soy multiorgásmica y Andrés es un toro. Todos los días son así con él, todos los días tenemos sexo y más de una vez”.