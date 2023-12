El Plan de la Mariposa hace su gran fiesta en Casino Magic

“En un momento a mí, en los primeros discos, se me ocurrían melodías y no las encontraba en la guitarra, entonces pasaban para el violín o la flauta. Yo no me hallaba y eso me molestaba. Particularmente me interesan las melodías étnicas, violeros africanos, lo de la música celta que se puede notar en nuestras canciones. Mas allá de los riff o acompañar, siempre veo qué se puede aportar ahí energéticamente desde las cuerdas”, explicó el cantante. Y agregó: “El apellido es de origen danés, pero ese sonido celta o de gaitas lo tomamos de mi madre, a ella le gustaba la música irlandesa, los violines, creo que nos llegó por ahí”.