El posteo de Emilia Mernes y Duki que sorprendió a todos

El 2026 llegó recargado para el mundo del espectáculos con una frase que generó fuertes repercusiones principalmente en el ambiente de la música con una pareja de nombres fuertes que sorprendió a través de sus redes sociales: Emilia Mernes y Duki .

Durante la noche de año nuevo compartieron un video en las historias de Instagram compartiendo con serenidad la llegada del 2026 con una copa en mano y escuchando la canción “One More Time” de Daft Punk. Luego de un beso en la mejilla, el trapero dejó a todos boquiabiertos con un mensaje que podría anticipar un anuncio esperado por sus fanáticos.

“Se viene el pibe”, soltó sin escrúpulos el cantante generando un rápido gesto de sorpresa en su pareja y una mirada complice. Luego de la revelación, que dio vuelta en las redes sociales y fue objeto de análisis por parte de sus seguidores, ambos se rieron y terminaron con la grabación del momento.

Duki Emilia Pibe

La llamativa reacción de Gabriela Sabatini cuándo le preguntaron por el embarazo de su sobrina, Oriana

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se casaron hace más de un año y se encuentran en la dulce espera de su primer hijo. En ese contexto, se volvió noticia la tía de la actriz, Gabriela Sabatini, la ex tenista que no asistió a la boda de su sobrina y que ahora fue consultada por el mencionado embarazo.

Hace un tiempo que la extenista argentina no tiene vínculo con su familia, es decir, con su hermano, cuñada y sus sobrinas. Teniendo en cuenta que la deportista tenía relación con Oriana y Paulo Dybala, ya que se reunían. Esto se rompió y Gabriela no asistió a la boda que se realizó en julio de 2024. En medio de la dulce espera de la hija de Oriana y Paulo, la encontraron a la extenista en la calle y no dudaron en preguntarle por el momento de felicidad que vive su familia. Ante esto, Gabriela tuvo una reacción que deja en claro cómo es el vínculo.

Al ser abordada por el móvil de Infama, la exdeportista frenó y respondió. Primero, el periodista le dijo: "¿Sos fanática de esto, no?”. Ante esto, Gabriela comentó: “Es lo más lindo que hay”. Luego, de mencionar al emprendimiento de perfumes que tiene Gabriela Sabatini, el cronista no dudó en consultarle sobre la relación con su sobrina que espera su primera hija y la emoción de la familia por la llegada del bebé.

“¿Vas a ser tía?”, le dijo el periodista. Ante esto, la exdeportista tomó la decisión de terminar la charla de forma amable y volvió a pedalear su bicicleta. “Nos vemos, hasta luego”, expresó Gabriela Sabatini antes de irse y cortar el tema relacionado con su familia.