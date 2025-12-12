Todo mal: crece la rivalidad entre Nicole Neumann y Fabián Cubero a días de los 15 de su hija

La modelo no habría respetado el acuerdo que tenía con el exfutbolista y crece la interna familiar.

Se suma un nuevo capítulo al conflicto familiar entre Nicole Neumann y Fabián Cubero . Falta poco para el cumpleaños de 15 de su hija Allegra , y el enfrentamiento entre la modelo y el exfutbolista volvió a escalar.

Nicole sorprendió al revelar que finalmente ella también le hará una fiesta a su hija. Recordemos que el acuerdo había sido que el festejo lo organizaba el padre, y ella el viaje, pero ahora parece que la modelo la agasajará de las dos formas.

"Estamos armando una fiesta re linda, estamos con el vestido, con Laurencio Adot, así que ahora tenemos la prueba de su vestido, y todas las sorpresas. Estamos a full. No puedo contar nada porque no me deja, porque sino los amigos ya saben todas las sorpresas", contó Nicole en RUMIS. Esto desató nuevamente el enojo de Cubero. "Desde el primer momento, se había acordado que la fiesta la haría conmigo y con ella, el viaje. No entiendo por qué tanto conflicto, fue lo más lógico en nuestra situación", explicó en A La Tarde.

Embed - "ME QUIEREN DEJAR COMO LA MALA": Nicole Neumann volvió a hablar del 15 de la hija y apuntó a Cubero

En la misma línea, Cubero se sinceró sobre el verdadero motivo de su enojo con Nicole: las vacaciones que no pudo tener con sus hijas. "Después te dicen que el padre no está presente, no cumple. Uno quiere hacer las cosas bien, se llega un acuerdo entre las partes y abogados, y de pronto me traes a las nenas cuatro días después", expresó notablemente molesto.

Además, Neumann agregó: "A mi ya no me importa, está todo bien, solo me interesa que mi hija esté feliz, mis hijas saben como son en verdad las cosas, y con eso a mi me alcanza". La modelo también contó que las fiestas y las vacaciones ya están organizadas: "Eso está todo por escrito, nos toca un año cada fiesta. Está todo perfectamente organizado".

Otra vez lío: por qué Fabián Cubero denunció a Nicole Neumann

En las últimas horas, Fabián Cubero denunció a su ex pareja, Nicole Neumann, por incumplir una medida judicial vinculada a sus hijas y decidió elevarla a la Justicia. En LAM, leyeron el documento que presentó la defensa del exfutbolista en contra de la modelo. Allí, detalla un incumplimiento en la fecha de entrega de las hijas, que estaban de vacaciones. Una situación muy similar a la que vivieron Benjamín Vicuña con la China Suárez.

image

"Otra vez a la Justicia. El tema que parecía resuelto los había tranquilizado. Inicia Fabián Cubero. Incidente de comunicación con los hijos. Viene a denunciar el grave y delicado incumplimiento del régimen de comunicación oportunamente acordado y homologado en autos por la señora Nicole. Ha impedido a mi representado ejercer su legítimo derecho para compartir el receso invernal con sus hijas", comenzó leyendo el conductor Ángel de Brito.

Además, detalló las sanciones económicas solicitadas: "Solicito que se impongan sanciones conminatorias, se revoque el permiso de salida del país conferido a la madre y se ordene la acreditación previa y fehaciente de pasajes de ida y vuelta ante cualquier viaje internacional". "Mismo escándalo que Vicuña y la China", explicó el conductor junto a Laura Ubfal.

También se refirió al cronograma de fechas que, al parecer, había sido consensuado previamente: "Le correspondía al señor Fabián Cubero a partir del día 23 de julio. Fue aceptado y consensuado por Nicole. Ha desobedecido de manera consciente y premeditada los términos de dicho acuerdo. El 21 de julio, dos días antes de la fecha de entrega, la señora Nicole comunicó por WhatsApp —en el marco de la terapia de coparentalidad— que fue por error y que había pedido el regreso para el 26 de julio". Por su parte, mencionó que Cubero habría expresado: "es una maniobra burda y maliciosa".