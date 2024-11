El romántico gesto que L-Gante tuvo con Wanda Nara: ¿Qué hizo?

Embed

“Desde que estás sola, solo conmigo quieres, no importa la hora, porque me prefieres. Él no dice nada, no hace nada, porque sabe bien que acá estamos bien, le mandamos bala. Yo ando de caravana y ella conmigo le coló por la ventana porque yo soy bien bandido”, dice el tema.

Wanda Nara y L-Gante confirmaron su romance

Wanda Nara y L-Gante confirmaron su relación, luego de dos años de idas y vueltas. Mediante con un vivo de Instagram, se besaron, expresaron sus sentimientos y confesaron el pacto para que la nueva relación funcione.

Ambos comentaron que su intención era “jugársela” por lo que sienten, por lo que se prometieron “darlo todo y arriesgarse” a pesar de las críticas y comentarios en contra de su amor. “¿Quién banca esto además de nadie?”, bromeó Wanda en un tono jocoso, mientras aclaraba que sus hijos estaban a favor de la pareja.

L-Gante Wanda beso

Por otro lado, Mauro Icardi, también tiene un rol protagónico en esta historia, ya que luego de confirmarse el romance, Yanina Latorre informó que el futbolista del Galatasaray volverá al país el 10 de noviembre.

Rispideces entre Wanda Nara y Mauro Icardi

No todo es color de rosas para Wanda, ya que en pleno romance con el cantante de cumbio, tuvo tiempo para criticar a su exmarido, Mauro Icardi. Lo hizo mediante un comunicado que subió en sus redes sociales titulado “Turquía, 5 de noviembre de 2024, 12:22″ y un texto en el que da detalles de su actualidad.

“La cultura machista está muy lejos de lo que quiero para mí y mis hijas. Estoy separada y libre de estar con quien quiero y sobre todo me haga bien. Los fans deberían conocer todas las partes y situaciones para realmente estar orgullosos o no de su ídolo”, escribió Wanda, en lo que parece ser una respuesta a posibles ataques de los fans del delantero.

Wanda Nara comunicado.jpg

Más adelante, Wanda se refirió a su situación en plena separación. “Me hago cargo económicamente de mis hijos sola, lucho con una mudanza y recuperar a las mascotas de mis hijas que lamentablemente son rehenes, también con amenazas”. Y en el mismo sentido, se permitió un consejo para sus seguidores: “Ojalá tengan mis mismos ideales, cuando no soy más feliz me voy”.

Por último, en otra frase alusiva, explica los motivos de sus últimas decisiones: “No me importa lo exterior de nadie. No me quedo en una relación infeliz por la foto familiar”, sentenció. “Mientras fui feliz, estuve, cuando eso deja de pasar, me parece lo más sincero seguir mi camino”. Por último, hizo mención a Valentino, Benedicto y Constantino, fruto de su relación con Maxi López, y a Francesca e Isabella, las niñas que tuvo con Icardi: “No se preocupen por mis hijos, si hay algo que soy es buena MADRE. No es más sano permanecer o esconder situaciones de infidelidades solo por mantener la unión. Al menos para mí. Voy a ir siempre en busca de mi felicidad”, concluyó. Una hora después, borró el comunicado de sus historias de Instagram.