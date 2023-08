El súper chisme de Santiago del Moro sobre Estelita Muñoz, la ex de Ventura

“Estelita es una gran panelista de la televisión. No sé qué hace que no está laburando ahora. Ella es muy picante y tiene algo muy importante que es poder de síntesis. Es una mujer que dispara cuando habla, y lo dice desde un lugar que garpa siempre cuando va. Sabe jugar el juego”, comenzó relatando el conductor.

“A mí me gusta porque además de tener la lengua muy picante, tiene esa cosa de ser muy orgullosamente ama de casa, y no digo esto para bajar el precio, al contrario. Es que a ella le gusta ese rol, lo lleva con una altura que no lo padece y eso está buenísimo, además siempre dice las cosas desde un lugar genuino”, agregó más adelante Del Moro.