El tierno mensaje de Andrea Rincón para su novio en el día de su cumpleaños

Andrea Rincón también aprovechó para expresar su profundo agradecimiento: "Le agradezco a Dios por haberme dado un compañero de vida tan enorme como vos. Te amo, mi vida". Estas palabras reflejan la felicidad y estabilidad que la pareja ha encontrado en su relación, mostrando que, a pesar de los desafíos públicos, su amor sigue fortaleciéndose con el tiempo.

La mediática viene tener una semana movida, luego de pelearse con la producción de Intrusos, luego de haber acordado tener una entrevista mano a mano con Flor de la Ve, sin los demás panelistas, y que al llegar quieran hacerle una nota entre todos.

"Ellos están acostumbrados a hacer este tipo de cosas, a tratar así a la gente. Mi problema no es con el panel, mi problema es con la gente que me quiere faltar el respeto. Andrea Rincón tiene dignidad y no me voy a quedar a hacerles el caldo gordo en el programa berreta ese que tienen", denunció enojada después de irse sin dar la nota.