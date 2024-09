El triste posteo de Maru Botana por el aniversario de la muerte de su hijo: "Cambiaría toda esa pesadilla""

“Facu. Hoy es el día que no quiero que llegue, hoy es el día que me viene todo a mi memoria, hoy es el día en el que básicamente me gusta desaparecer de mi vida", comienza el texto publicado este sábado y agrega: “Hoy es el día, en el que me hago mil preguntas sin respuestas, hoy es el día en el que me gustaría verte. Hoy es el día de la primavera y ese 21 aprendí a que la tristeza y la alegría van de la mano”