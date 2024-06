El video del fenómeno paranormal que se produjo en Gran Hermano

"¿Furia estás ahí?", escribió un usuario en tono burlón, haciendo referencia a la reciente eliminación de la polémica participante. "Se mueve porque la mesa está mojada y con el vidrio se desliza. Fin", intentó explicar otro internauta.

No es la primera vez que algo así ocurre en la casa de Gran Hermano. Hace dos años, Nacho Castañares vivió una experiencia similar cuando ingresó al Zoom de la propiedad para organizar los carritos del supermercado y vio cómo uno de los changuitos comenzó a girar solo en círculos. "Me asusté mucho, cerré la puerta y me alejé rápidamente del lugar", contó Nacho en su momento. Además, Romina también afirmó haber sentido que alguien le tocaba la espalda cuando no había nadie alrededor.

Gran Hermano 1.jpg El momento que se vivió en Gran Hermano

Los comentarios de los espectadores de Gran Hermano

Estos incidentes han llevado a muchos a creer que la casa de Gran Hermano está embrujada o cargada de energías de los distintos participantes que han pasado por allí a lo largo de los años. "Ya había pasado en otro Gran Hermano", recordó un seguidor del programa en las redes sociales. "Tuvieron que meter un espíritu para que haya contenido en esa casa", comentó otro, con un tono de humor negro.

El evento paranormal de esta semana no solo generó debates sobre la existencia de fantasmas en la casa de Gran Hermano, sino que también proporcionó un respiro de entretenimiento adicional para los seguidores del reality. "La copa tiene más protagonismo que los chicos que quedaron", fue uno de los comentarios más ingeniosos que circuló en las redes sociales.