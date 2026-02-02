El video de Guillermo Pfening junto a su hermano que conmovió a los usuarios de internet

El conocido actor posteó un video que además fue celebrado y comentado por varios de sus colegas famosos.

El conocido actor Guillermo Pfening , compartió un emotivo video junto a su hermano Caito disfrutando del agua de las sierras, nadando y aprovechando las bondades del agua para el cuerpo. "Así, de esta manera siempre. Mi gran hermano. Toda mi admiración Caito", escribió el actor al pie de las imágenes .

El conmovedor video despertó miles de reacciones y comentarios elogiosos, incluido el de muchos colegas famosos. Es que a los seis años, la vida de Luis Gustavo “Caito” Pfening comenzó a transformarse. Mientras otros niños de su edad corrían sin descanso, él notaba que su cuerpo seguía un ritmo diferente: no podía subir los escalones de los colectivos, su carrera era más lenta que la de sus pares y le resultaba imposible pedalear parado en su bicicleta.

Esos fueron los primeros indicios de una condición que lo acompañaría durante las siguientes tres décadas y que lo convertiría en el único caso diagnosticado en Argentina de distrofia de cintura 2C (LGMD 2C). Esta patología, de carácter genético y poco frecuente en esta región del mundo, es causada por la ausencia de una proteína vital denominada gamma sarcoglicano. Debido a su origen vinculado a poblaciones gitanas, es más común encontrar diagnósticos en el norte de Francia o en Estados Unidos, lo que dificultó que Caito obtuviera una respuesta clara durante gran parte de su vida.

Tras años de incertidumbre y diagnósticos erróneos, el doctor Marcelo Kauffman, mediante un secuenciador genómico en el Hospital Ramos Mejía, logró identificar con precisión el error genético que afectaba sus músculos.

Hoy, a sus 44 años (37 al momento de los primeros reportes), Caito reside en Marcos Juárez, Córdoba, donde mantiene una disciplina inquebrantable para preservar su salud.

Las reacciones de los famosos al video de Guillermo Pfening

"Qué hermoso tenerse", escribió Celeste Cid. Natalia Oreiro, Benjamín Vicuña, Graciela Borges, Jazmín Stuart, Luciano Cáceres pusieron emojis celebratorios. Tomás Fonzi comentó: 'Les amo fuerte fuerte". Leticia Brédice agregó: "'Qué hermano maravilloso".

El día a día de Caíto incluye rehabilitación kinésica diaria, fundamental para estirar los músculos, mejorar la circulación y evitar los dolores o calambres que surgen cuando el cuerpo se mantiene quieto. Además, complementa su tratamiento con 20 minutos diarios de bicicleta fija y un complejo vitamínico.

A pesar de la naturaleza progresiva de las distrofias, Caito describe su estado actual como una "meseta": la enfermedad se ha mantenido estancada durante la última década. "Me siento bastante bien, no uso ningún aparato artificial y el corazón está perfecto", asegura, destacando que sus funciones respiratorias y cardíacas se encuentran bajo control.

Su hermano ha sido una voz fundamental para visibilizar la realidad de quienes conviven con este tipo de condiciones. Guillermo enfatiza que el apoyo profesional —terapistas y acompañantes— es un recurso indispensable para que las familias puedan tener un respiro en la exigente rutina de cuidados permanentes que requieren muchas personas con discapacidad, como las asistencias respiratorias o las rotaciones nocturnas en la cama. Para el actor, la situación de su hermano es un reflejo de la complejidad que atraviesan miles de familias donde los padres, a menudo, deben asumir tareas de asistencia de alta complejidad.