El video de Jésica Cirio hablando de Elías Piccirillo que se volvió viral

"La gente habla sin tener pruebas"

Qué dijo Jésica Cirio sobre Elías Piccirillo

Sus declaraciones cobraron especial notoriedad luego de la detención del financista, señalado por su presunta participación en un operativo simulado. Según fuentes judiciales, el caso está vinculado a un intento de extorsión encubierto mediante el uso de uniformados falsos, situación que derivó en una investigación de alto perfil.

Antes de que se concretara su detención, Cirio ya había salido al cruce de los rumores y cuestionamientos que rodeaban a Piccirillo. En un mensaje de voz enviado a Ventura en mayo de 2024, dejó en claro su postura: “Lo conozco muy bien, sé muy bien quién es, sé todo. Se dicen un montón de p..., pero también estoy acostumbrada a esto”.

A lo largo de los audios, la modelo reiteró que no le afectaban las versiones que circulaban en los medios ni los comentarios sin fundamento: “A mí me importa lo que vivo para adentro. Lo que se pueda decir o que no, me parece que mucha gente habla sin tener pruebas de nada y solo para hablar, con un mensajito que les llega de uno o de otro”.

La férrea defensa de Jésica Cirio a Elías Piccirillo

Incluso se mostró indignada por la gravedad de algunas afirmaciones, que consideró completamente falsas: “Hasta llegan a decir cosas que son tan atrocidades, que no son reales”.

Cirio no sólo defendió la integridad personal de Piccirillo, sino que también hizo foco en su perfil profesional. “Estoy todos los días con él, lo que construyó, lo inteligente que es, lo que hace, sus laburos, su tarjeta", justificó. Sobre su desempeño laboral, agregó: “Es director de un banco, no para de laburar, es un pibe que va para adelante. Y bueno, el resto es como que ya estoy acostumbrada a que todo sea así”.