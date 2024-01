El violento robo que sufrió el chofer de Mirtha Legrand

Robo-Chofer-Mirtha-Legrand.mp4

“Lo ataron de pies y manos, pero no lo golpearon”, confesó Mirtha, afirmando también que no sufrió robo material: “No le pudieron llevar el auto de él porque estaba en malas condiciones, pero el del amigo se lo llevaron”.

Para cerrar su relato ante personas importantes relacionadas a la justicia, Legrand afirmó que “la policía no hizo nada".

La pregunta incómoda a Barbano en otra noche filosa de la Chiqui

“Rolando, ¡te tengo que preguntar!”, arrancó la Chiqui, despertando risas al conocer hacia donde iba a apuntar. “¿Salís con Marina Calabró?”, disparó la Mirtha sin escrúpulos hacia Barbano que contestó: “Quién pudiera, ¿no?”.

Luego, en su respuesta agregó: “La realidad es yo de mi vida privada no hablo”, dijo y agregó: “Estoy separado hace poco tiempo, tengo dos hijos. Mi hijo Rocco de 10 años y Nina, de 5. No he tenido nada para contarles a ellos, así que imaginate”, tratando de cerrar el tema y evitar la repregunta de la Chiqui. Una misión imposible ya que Legrand volvió a la carga tratando de recabar más información.

Barbano-Calabró-Portada.jpg

“No me deje con la duda, Barbano. No puedo dormir, estoy desde hace una semana que no duermo. Por sí o por no”, repreguntó la Chiqui. Del otro lado, Barbano adoptó una postura infranqueable y no se corrió de su eje: “La voy a dejar con la duda”.