Elton John tuvo un accidente y fue hospitalizado de urgencia

"Podemos confirmar que tras un resbalón ayer en su casa del sur de Francia, Elton visitó el hospital local como medida de precaución. Tras someterse a un chequeo, ha sido dado de alta esta mañana y se encuentra de nuevo en casa y en buen estado de salud", anunciaron sus allegados mediante un comunicado.

Elton John continuará sus vacaciones en Francia junto a su esposo, David Furnish, y los dos hijos de la pareja, luego de haber finalizado una gira que lo tuvo presentándose en Estocolmo, Suecia, frente a 45 mil personas.

Al músico le fue muy bien en su última gira, que resultó ser, hasta el momento, la más lucrativa de la historia, ya que logró recaudar 939 millones de dólares.

Posiblemente, ahora dedicará más tiempo a su familia, tal como había dicho durante una entrevista, tras convertirse en padre: "Si hace diez años me hubieras dicho que estaría sentado en tu programa casado con el hombre al que amo y con dos hijos preciosos, te habría dicho 'Me has puesto ácido en la bebida'. Pero la vida te plantea retos y te lanza bolas curvas -grandes bolas curvas-, y estos dos niños han llegado en un momento en el que nunca pensé que tendría hijos. No hay palabras para describir lo mucho que queremos a estos niños. Son increíbles", expresó al respecto en una entrevista reciente.