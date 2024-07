En dónde amenazaron a Lisandro de Gran Hermano con un cuchillo

El punto culminante de la situación se produjo cuando el ex Gran Hermano tuvo un cruce con un grupo de jóvenes en el concierto. Uno de ellos le mostró un cuchillo, generándole un profundo miedo. “En un momento hubo un cruce con unos pibes que estaban ahí, uno me mostró un cuchillo y me pegué un cagazo. Yo no tengo problema, pero ¿mira si tengo que reaccionar? Si reacciono es ‘Licha de GH reaccionó y se peleó con un pibe’. Tenía todas las de perder”, explicó Navarro, subrayando lo difícil que fue manejar la situación sin empeorarla.

La experiencia no solo fue aterradora en el momento, sino que también tuvo un impacto duradero en la salud mental de Navarro. Durante la entrevista, confesó que el incidente exacerbó su cuadro de ansiedad y le provocó ataques de pánico. “El ataque no fue solo por eso en particular, sino por no tener tiempo para hacer mis cosas, yo no sabía decirle que no a algo, me invitaban y decía que sí. Dije voy a empezar a cuidarme a mí”, reveló.

Licha 1.jpg Licha de Gran Hermano

Licha contó lo difícil que fue volver a su vida tras salir de Gran Hermano

Navarro explicó que la presión y el estrés acumulados tras salir de la casa de Gran Hermano contribuyeron significativamente a su estado emocional. La adaptación a su nueva vida pública, llena de compromisos y sin tiempo para sí mismo, le pasó factura. "El estrés fue fruto de las primeras semanas post-encierro, en las que se tuvo que adaptar a una nueva vida", añadió.

Sin embargo, en las últimas horas empezó a sonar el rumor de que el ex participante podría volver a entrar a la casa para hacer una falsa boda junto con Furia, con quien tuvo una relación de amor y odio durante su estadía en el reality. Sin embargo, aún no hay nada confirmado sobre esto.