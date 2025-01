En el peor momento de su relación con Javier Milei, Yuyito González se enfrentó con Viviana Canosa

Y si bien, la exposición de ambos personajes es alta por tratarse del mandatario nacional que tiene todos los ojos sobre su persona, y porque su actual novia es una reconocida mediática que conduce un programa, se sabe poco de como es su actualidad. Sin embargo, estalló una polémica respecto a unos canjes que ella había pedido y la que no dudó en cruzarla fue Viviana Canosa.

Entre los temas que se tocaron, obviamente, se habló de los polémicos canjes que pidió Amalia Yuyito González, quien es la flamante pareja de Javier Milei. El cronista le expresó que hay personas que trabajan junto a la conductora y que piden canjes a nombre de la "primera dama".

Ante esto, Viviana Canosa, fiel a su estilo, expresó: "No da... Juliana Awada no lo haría, creo que ni Fátima lo haría", comenzó diciendo Canosa respecto a esta situación que salió a la luz en las últimas semanas. Esto no quedó allí y le tiró también un palito al presidente de nuestro país.

"El presidente se tiene que ocupar de eso, no puede permitir que su mujer esté haciendo canjes por el mundo, ni siquiera en la esquina un café. Si es la primera dama, el presidente tiene que ocuparse de ella", confesó de manera contundente Viviana Canosa respecto a la situación.

Por el momento, Yuyito González no salió a contestar lo que se dice y mantiene absoluto silencio. La periodista viene en el foco de la polémica luego de que Fátima Flórez en diálogo con Karina Mazzocco salió a decir que en el programa de Marcelo Tinelli ella la fue a encarar.

Yuyito González quiere reemplazar a Carmen Barbieri

Según trascendió, Yuyito González se ofreció como candidata para liderar las mañanas de El Trece. Sin embargo, su propuesta fue recibida con sorpresa e incredulidad por parte de la gerencia del canal. “Desde la gerencia le preguntaron si era un chiste”, comentó Nacho Rodríguez.

Recordemos que, el levantamiento de Mañanísima se dio en medio de la caída en los números de audiencia que llevaron a El Trece a tomar la decisión de finalizar el ciclo liderado por Barbieri. La conductora se mostró sorprendida al recibir la noticia de su salida por parte de Pablo Codevila.