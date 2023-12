Enamorado: qué dijo Tinelli de Milett Figueroa en los Martín Fierro de la Moda

TINELLI - MILETT FIGUEROA.mp4 La declaración de amor de Marcelo Tinelli a Milett Fiegueroa.

Muchos fueron los famosos que desfilaron por la red carpet del evento de APTRA. Pero, sin duda, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa fueron de los que más llamaron la atención de las cámaras. El periodista Cris Vanadía dialogó con ellos y logró una declaración de amor del conductor del Bailando hacia su flamante novia.

La declaración de amor de Tinelli a Millet

El cronista le consultó Marcelo sobre los preparativos para asistir al evento. "Me sentí como que nos estábamos casando, o nos estábamos comprometiendo, porque no sabía como iba a venir ella". Millet lo interrumpió: “Cuando él me dice ‘amor, muéstrame el vestido’, yo le digo ‘no’. Me gusta el efecto sorpresa”.

Por su parte, Tinelli agregó: “Me encanta verla así, diosa conmigo. Es una mujer hermosa, me encanta verla bien, linda y brillando”, dijo Tinelli mirándola a los ojos. “Están enamorados los dos, mirá cómo se miran”, exclamó el cronista. “Bueno sí”, aseguró el conductor admitiendo por primera vez sus sentimientos por Milett Figueroa.