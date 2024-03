Escándalo en Gran Hermano por los dichos de Furia sobre Rosina

Entre los comentarios críticos, se destacaron: "Furia tiene que ser expulsada ya"; "Prefiero ponerme el pantalón más corto y no andar en culo todo el día. Al final, ¿quién es más calienta pija?"; "Y Furia anda en tanga todo el día"; "Desubicada y mal ejemplo"; "Vergonzoso".

Furia acusó a Rosina de ser un peligro para la casa de Gran Hermano

No obstante, este no fue el único momento en que Furia expresó su opinión sobre Rosina. En otro contexto, la concursante habló sobre la personalidad de la uruguaya, sugiriendo que podría tener un trastorno bipolar o límite de la personalidad, y manifestó su preocupación por la convivencia en la casa.

Rosina 1.jpg Furia y Rosina, las grandes protagonistas de Gran Hermano

"Me da miedo, porque una persona como esa dentro de la casa... si es negativa, y puede llegar a atacar cuando se siente atacada en un momento de locura, no sé si me gustaría estar cerca. Los que parecen más tiernos o dulces, cuando explotan, puede pasar algo", expresó Furia sobre Rosina.

La realidad es que la relación de Furia y Rosina parece estar repleta de amores y odios, en más de una ocasión la doble de riesgo ha defendido a la participante, sin embargo, también la ha criticado a sus espaldas, sobre todo desde que Virginia le insinuó que tanto Zoe como Rosina tenían mucho aguante afuera de la casa.