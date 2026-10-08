Estas son las parejas del Zodiaco que no sobrevivirán a Venus retrógrado del 3 de octubre al 14 de noviembre 2026

Distintas combinaciones de signos en una pareja atravesarán un período de revisión en ese período, mientras Venus retrograde entre Escorpio y Libra. Cuáles no sobrevivirán.

Estas son las Las parejas del Zodiaco que no sobrevivirán a Venus retrógrado del 3 de octubre al 14 de noviembre 2026

Venús retrógrado podría tener un impacto importante en las relaciones, quizás desde situaciones más indirectas que generan un replanteo de la situación y análisis profundo de muchas parejas. Varias de esas investigaciones internas, evitadas desde hace tiempo.

El período contemplado entre el 3 de octubre al 14 de noviembre tendrá la retrogradación de Venus en Escorpio y Libra, lo que generará una revisión. Y este contexto será clave para algunas parejas del zodíaco que no sobrevivirán a esta situación.

Según explicó el medio Horóscopo Negro, "tocará de lleno el eje de pareja de Aries y, además, volverá sobre Libra. Así que esta relación puede entrar en una revisión bastante seria de quién está cediendo, quién decide y cuánto se está callando para evitar discusiones".

"Aries puede cansarse de no saber nunca qué piensa realmente Libra y Libra puede estar agotado de que cada desacuerdo termine resolviéndose al ritmo de Aries. Lo que antes parecía complementariedad, uno decide y el otro equilibra, puede empezar a sentirse como desequilibrio", sigue.

Si estás bien puede ser importante para ajustar mucho la relación, aunque el horóscopo sostiene: "Pero si Libra lleva meses diciendo “me da igual” cuando claramente no le da igual y Aries lleva el mismo tiempo pensando “si no dice nada será que está bien”, octubre puede traer una conversación bastante pendiente".

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TAURO + ESCORPIO

No va a haber lugar para esconder lo que realmente está pasando.

El medio especializado alega que esta combinación es "brutalmente magnética, pero también tremendamente cabezota". Sumado a esto, sostiene: "Y con Venus retrogradando precisamente entre Escorpio y Libra, Tauro tendrá sus relaciones bajo revisión mientras Escorpio vivirá parte del proceso de una manera especialmente personal. Aquí pueden salir celos, sexo, confianza, dinero, resentimientos antiguos y luchas de poder. Todo lo ligero, vaya".

"Tauro puede intentar mantener la estabilidad porque cambiar algo le da más miedo que seguir incómodo, mientras Escorpio puede necesitar remover precisamente aquello que Tauro preferiría dejar quieto. Y si alguno lleva tiempo desconfiando, sintiéndose poco deseado o guardando una lista mental de cosas que nunca terminó de perdonar, Venus puede sacarla del cajón!, agrega.

"La química puede seguir siendo espectacular. El problema será descubrir si debajo de esa química todavía existe una relación que ambos quieran sostener", cierra.

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GÉMINIS + ESCORPIO

"Uno querrá hablar de todo y el otro querrá saber qué hay detrás de cada palabra"

"Géminis puede vivir esta retrogradación revisando deseo, romance y la realidad cotidiana de sus relaciones, mientras Escorpio estará metido de lleno en un proceso de revisión personal y sentimental. Y aquí una dinámica que normalmente resulta excitante puede empezar a cansar bastante", alega.

Escorpio necesitará profundidad, certezas y saber en qué lugar está parado. Por su parte, Géminis puede necesitar aire, ligereza y tiempo para entender qué quiere, sin notar que cada duda tiene que convertirse inmediatamente en una conversación trascendental.

"Si ya existe desconfianza, peor. Géminis odiará sentirse interrogado y Escorpio odiará sentir que tiene que preguntar para conseguir una respuesta clara. Si ambos empiezan a protegerse utilizando precisamente aquello que más desespera al otro, el asunto puede ponerse interesante. Y no precisamente en el buen sentido", cerró para esta combinación.

CÁNCER + LIBRA

Podrías descubrir que hace tiempo venís esquivando una conversación incómoda

"Esta pareja puede aguantar muchísimo intentando que todo esté bien. Cáncer porque se aferra emocionalmente a lo construido y Libra porque detesta que la relación se convierta en un campo de batalla. Todo precioso. Hasta que nadie dice lo que realmente le pasa", dice Horóscopo Negro.

A su vez, agrega: "Venus retrógrado puede remover en Cánceramor,deseo,hogar y patrones emocionales, mientras Libra estará revisando directamente su manera de relacionarse y de colocarse dentro de una pareja. Todo lo que se haya hecho por mantener la paz puede empezar a pasar factura".

En su cierre, alega: "Cáncer puede sentir que ha dado muchísimo más de lo que recibió y Libra puede descubrir que ha cedido tantas veces que ya ni siquiera sabe qué quería originalmente. Si aparece el clásico “pero si nunca me dijiste que esto te molestaba”, tenemos el resumen perfecto del problema".

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LEO + ESCORPIO

"Mucho deseo, mucho orgullo y pocas ganas de ser el primero que baje la guardia".

"Aquí la química puede seguir intacta y aun así la relación entrar en crisis. Porque el problema de Leo y Escorpio rara vez será que no sienten suficiente. Algunas veces será precisamente todo lo que sienten y ninguno quiere enseñar primero", dice HN.

En su relato, recomienda: "Venus retrógrado puede hacer que Escorpio revise deseo, autoestima y relaciones, mientras Leo tendrá que mirar temas relacionados con comunicación, hogar y seguridad emocional durante el recorrido completo de Venus entre ambos signos".

"Si existe una herida de orgullo, una traición antigua, celos o algo que ninguno terminó de perdonar, puede volver. Leo necesitará sentirse elegido y Escorpio necesitará sentir que puede confiar. Y si ninguno recibe lo que necesita, ambos pueden empezar a retirar afecto esperando que el otro reaccione. Dos personas esperando una demostración de amor mientras ambas están demasiado orgullosas para hacerla primero", cierra para estos dos signos.

VIRGO + PISCIS

"Lo que uno lleva meses intentando arreglar puede ser justo lo que el otro lleva meses evitando mirar".

"Virgo puede vivir este Venus retrógrado revisando dinero, valor personal, comunicación y acuerdos cotidianos, mientras Piscis tendrá movimiento en terrenos mucho más profundos relacionados con intimidad, confianza y aquello que comparte con otro. Aquí puede aparecer un problema muy reconocible: Virgo quiere solucionar y Piscis necesita sentir", sostiene en su predicción.

A su vez, suma: "Si la relación lleva tiempo tocada, Virgo puede llegar con una lista bastante clara de cosas que deberían cambiar mientras Piscis siente que el verdadero problema no cabe en ninguna lista. Uno puede pensar que el otro no hace suficiente y el otro sentir que jamás consigue hacerlo bien".

En su cierre expresa cómo impactaría la retrogradación: "Puede obligaros a descubrir si todavía queréis entenderos o simplemente lleváis meses intentando que el otro quiera como vosotros queréis".

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LIBRA + ESCORPIO

"Venus va a pasar literalmente por vuestro terreno y aquí se revisa todo".

"Venus retrogradará entre vuestros dos signos. Libra necesita equilibrio y Escorpio profundidad. Libra puede suavizar una verdad para no generar conflicto y Escorpio puede interpretar esa suavidad como falta de sinceridad. Escorpio puede querer hablar de algo hasta llegar al fondo y Libra preguntarse por qué absolutamente todo tiene que convertirse en una investigación emocional", explica HN.

Para este período, sostiene: "Durante estas semanas pueden revisarse deseo, confianza, compromiso, límites y también cuánto está dando cada uno. Y si existe una tercera persona rondando, una historia del pasado sin cerrar o algo que nunca terminó de aclararse, difícilmente será el mejor momento para seguir fingiendo que no pasa nada".

Sin embargo, advierte: "Pero tampoco significa ruptura automática. Si sobrevivís a la conversación que llevas evitando, la relación puede salir muchísimo más limpia. El problema será si ninguno quiere tenerla".

ACUARIO + TAURO

"Uno necesitará cambiar algo y el otro preguntará por qué demonios hay que tocarlo si funcionaba".

Para esta combinación, dice: "Tauro puede estar revisando directamente pareja y estabilidad, mientras Acuario puede replantearse su futuro y determinadas ideas sobre cómo quiere vivir una relación. Y aquí tenemos una diferencia clásica: Tauro necesita seguridad; Acuario necesita sentir que todavía puede evolucionar dentro del vínculo".

"Si la relación se ha vuelto demasiado rígida, Acuario puede empezar a sentirse atrapado. Si Acuario empieza a pedir cambios, espacio o nuevas reglas, Tauro puede sentir que aquello que construyó está dejando de ser seguro", alega.

En su cierre, dice: "Venus retrógrado puede obligar a actualizar el contrato emocional. Y si vuestra única manera de mantener la relación consiste en que ninguno cambie demasiado, puede aparecer un problema bastante serio. Porque Acuario va a cambiar y Tauro tendrá que decidir si puede amar también esa versión".

SAGITARIO + ESCORPIO

"Una relación no puede vivir eternamente entre “dame espacio” y “dime exactamente qué sientes”.

"Sagitario puede revisar amistades, proyectos, deseos y el lugar que ocupa una relación dentro de su futuro, mientras Escorpio estará viviendo Venus retrógrado de una forma muchísimo más personal. Aquí el choque puede ser sencillo: Escorpio querrá profundidad justo cuando Sagitario necesite aire para pensar", explica.

Por otra parte, sostiene: "Si todo está bien, se puede negociar. Si ya existe desgaste, cada uno puede interpretar la necesidad del otro como exactamente lo que más teme: Sagitario verá control donde Escorpio busca seguridad y Escorpio verá distancia donde Sagitario simplemente necesita respirar. Y si la relación lleva meses funcionando únicamente porque ninguno se ha atrevido a preguntar “¿hacia dónde va esto?”, Venus retrógrado puede decidir que ya va siendo hora".

CAPRICORNIO + LIBRA

"Puede que vuestra relación funcione perfectamente y aun así ninguno esté especialmente feliz".

"Y esta es peligrosa precisamente porque puede no existir ningún gran drama. Capricornio cumple. Libra intenta que todo funcione. Se organizan, resuelven, hacen planes y desde fuera incluso pueden parecer una pareja estupenda. Pero Venus retrógrado puede traer una pregunta incómoda: ¿seguís eligiéndoos o simplemente sois buenísimos manteniendo una estructura?", dice HN.

Luego, cierra: "Libra revisará identidad, deseo y relaciones, mientras Capricornio puede replantearse futuro, objetivos y qué personas tienen realmente sitio en la vida que está construyendo. Si el amor se convirtió hace tiempo en logística, estas semanas pueden hacerlo bastante evidente. Porque no, llevarse bien no siempre significa seguir enamorados. Y eso puede doler bastante más que una gran pelea".