Eugenia Tobal contó todo sobre el engaño que sufrió de Nicolás Cabré y la China Suárez

La actriz y su ex marido sufrieron una de las separaciones más escandalosas del mundo del espectáculo.

Muchas veces se ha dicho que Nicolás Cabré es el hombre que, al menos en la Argentina, ha estado con mayor cantidad de mujeres hermosas. Sin embargo, también es sabido que no todas esas relaciones han terminado de la mejor manera, todo lo contrario. El actor hoy se muestra muy bien cerca de dos de sus ex; Laurita Fernández y la China Suárez (con la que comparte un hijo), sin embargo, con la mayoría ha tenido un final muy polémico. Y quizas el más mediático fue el que tuvo con Eugenia Tobal .

Embed

Por eso, invitada recientemente en Socios del Espectáculo, la actriz fue consultada por el tema, luego de que pasaran muchos años desde lo que pasó. “Son cosas que le pasan a muchísimas mujeres. A mí se me expuso de una manera muy tremenda, porque yo me guardé y, sin embargo, no hubo mucha piedad”, expresó.