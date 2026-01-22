Evangelina Anderson fue operada y no podrá hablar por varios días

La modelo y bailarina Evangelina Anderson fue sometida a una cirugía para extirpar pólipos en las cuerdas vocales, una afección que le provocaba disfonía. La intervención estaba prevista con anticipación y se llevó a cabo con éxito, según contó la propia protagonista a través de sus redes sociales.

“Llegó el día tan esperado por mí. Me estoy yendo a operar las cuerdas vocales , así que va a ser la última vez que escuchen mi voz disfónica”, expresó Anderson en una serie de historias de Instagram, donde también detalló que la operación era necesaria para mejorar su voz.

La participante de MasterChef Celebrity aclaró que se trató de un procedimiento programado y se mostró acompañada por el equipo médico, su fonoaudióloga y el cirujano, a quienes definió como “los mejores”. Tras la cirugía, deberá cumplir con un reposo vocal estricto durante al menos una semana. “Me va a cambiar la voz. Tengo que estar como una semana sin emitir una sola palabra. Muda … va a ser muy difícil, pero necesario”, explicó.

Evangelina Anderson cirugia polipos cuerdas vocales

Qué es un pólipo en las cuerdas vocales

Los pólipos en las cuerdas vocales son crecimientos benignos que se desarrollan en la laringe como consecuencia del uso intensivo o inadecuado de la voz. Suelen estar asociados a irritaciones crónicas o a traumatismos agudos, como gritar de manera reiterada, y afectan directamente la calidad vocal.

Esta afección provoca disfonía, cambios en la voz, fatiga y esfuerzo vocal, ya que la fricción constante puede erosionar las cuerdas. En la mayoría de los casos, los pólipos aparecen en una sola cuerda vocal, aunque el roce puede generar una lesión similar en la opuesta.

El tratamiento depende de la gravedad del cuadro. En situaciones leves, puede indicarse terapia vocal, pero en la mayoría de los casos se recurre a una microcirugía, seguida de reposo vocal y rehabilitación fonoaudiológica hasta el alta médica. Los especialistas recomiendan consultar a laringólogos y fonoaudiólogos ante los primeros síntomas y respetar el tratamiento indicado para evitar complicaciones.

Demichelis intentó volver con Evangelina

La ruptura entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson sigue generando revelaciones impactantes sobre los motivos que dinamitaron uno de los matrimonios más consolidados del ambiente. Según la periodista Majo Martino, el actual director técnico intentó una reconciliación desesperada a finales del año pasado para evitar el final definitivo de la familia. Sin embargo, la modelo se mantuvo firme en su postura de no retomar la relación tras descubrir una serie de engaños que quebraron su confianza.

“Él intentó volver con ella a fin de año, pero ella está decidida a que no”, detalló la panelista sobre las internas de la expareja. A pesar de haber convivido bajo el mismo techo durante los primeros meses de la crisis, la decisión de la exvedette resultó irreversible debido a la gravedad de los hechos descubiertos. La información apunta a que el distanciamiento no fue producto de la rutina o el desgaste lógico de los años, sino de situaciones externas.

Demichelis-Evangelina Anderson-Portada

La panelista fue tajante al explicar que la causa principal de la separación reside en la conducta del subcampeón del mundo de la Selección Argentina durante su estadía en el exterior. La estabilidad que aparentaban en las redes sociales no coincidía con la realidad que se vivía puertas adentro, donde las sospechas terminaron por confirmarse de manera dolorosa. “Se separan por las infidelidades”, sentenció la panelista para terminar con las especulaciones sobre supuestos conflictos económicos o laborales.

Por otro lado, el escándalo sumó un condimento inesperado cuando Yanina Latorre cometió una infidencia en vivo relacionada con el presente sentimental de la modelo en el programa "MasterChef". La conductora reveló, por un descuido, que la participante del reality culinario habría iniciado un vínculo cercano con su compañero de certamen, el joven Ian Lucas. La noticia causó un gran revuelo, ya que confirmaría que la jurado del reality de cocina está dispuesta a dar vuelta la página.

“Obvio que están juntos. Me lo confirmó Wanda”, aseguró la presentadora antes de darse cuenta de que estaba revelando una conversación privada que mantuvo con Wanda Nara en los camarines. Tras el furcio, la angelita intentó disculparse con su fuente, aunque el dato ya se había viralizado en todas las plataformas digitales de noticias. Este nuevo romance marcaría el inicio de una etapa diferente para Evangelina, alejada definitivamente de la sombra de su exmarido.