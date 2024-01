Explosiva noche en GH: Martín fulminó a una jugadora y Carla abandona la casa

Para sorpresa de la casa y sobre todo de Alan, quien se mostró enojadísimo, Martín salvó de la placa a Carla y luego, en conjunto, decidieron fulminar a Sabrina. "No me lo esperaba", dijo la rubia que fue la última participante en entrar a la casa más famosa del país.

Martin salvó a Carla y fulminó a Sabrina

Tras la decisión del líder, la placa final para el próximo domingo la conforman: Agostina, Catalina, Emmanuel, Zoe (nominada por el teléfono rojo), Lisandro (fulminado por Rosina), Alan (sancionado por no usar micrófono) y Sabrina (fulminada por Martín).

Embed ¿QUIÉN SE VA EL DOMINGO? Enviá GH al 9009 y decidí quién abandona #GranHermano



Mirá la casa las 24hs gratis por @dgo_latam @directvla

Registrate en https://t.co/V2oiLhxYyB pic.twitter.com/nIl4NCmVqY — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 12, 2024

EL COMUNICADO DE CARLA: "ME VOY"

Carla conocida como "Chula" decidió, en las últimas horas, irse de la casa de Gran Hermano. Así lo comunicó este jueves la participante con lágrimas en los ojos. "Me di cuenta que no puedo estar tanto tiempo sin mis hijos. No soy feliz y si no soy feliz, decido irme", lanzó.

"Yo no estoy jugando. Me encanta hacer reír y pensé que era una salida laboral" expresó Carla a sus compañeros tras el anuncio. "Me llevo una experiencia increíble. Me hizo revalorizar los vínculos", agregó la jugadora.

El lunes será el día en el que Carla abandonará la casa, pero previo a ello cumplirá con el pedido de Santiago de reacomodar la casa y dejar un buen clima. "Seamos respetuosos", pidió.