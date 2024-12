Flor de la V confesó quién tomó la decisión de echarla de Intrusos: "Fue una decisión de..."

Confirmando su salida de Intrusos, Flor de la V confesó que aún se encuentra analizando proyectos: “No sé como viene 2025, por ahora es una pregunta que de verdad no puedo responder. Me han propuesto un proyecto nuevo, pero no sé bien todavía de qué se trata. Me tengo que juntar con la gente del canal, así que escuchando”.