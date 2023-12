Espectáculos La Mañana Gran Hermano Furia defenestró a los hombres de Gran Hermano y los acusó de babosos: "Están embobados por un trasero"

Juliana sigue en guerra con todos los participantes de Gran Hermano, sin embargo, parece tener un encono especial con Sabrina.







La casa de Gran Hermano 2023 se convirtió en un campo de batalla cuando la tensión entre Juliana, conocida como "Furia", y Sabrina alcanzó su punto álgido. La polémica surgió tras la segunda nominación de Juliana, quien decidió ventilar sus quejas ante las cámaras y sus compañeras, generando un complot que Gran Hermano no tardó en señalar.

En una charla con GH, Furia expresó su malestar: "Básicamente atacaron al grupo de las dos o tres personas que me hablan". Además, en el confesionario, anticipó su percepción sobre la decisión del líder de la semana: "Yo deduzco que el chino no me va a sacar de la placa", refiriéndose a Martín.

Juliana 1.jpg Una de las peleas de Juliana y Sabrina en Gran Hermano La guerra de palabras no se detuvo ahí. Juliana instó a sus compañeras de placa a evitar a Sabrina, alegando que "lleva y trae". En el confesionario, la doble de riesgo amplió su postura sobre la cena grupal luego de que se parara y decidiera comer en soledad: "No tengo por qué comer con esa gente. Me cae mal la comida que hace la gente que no me banca, lo siento en mi cuerpo".