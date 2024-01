Gran Hermano: Carla abandonó la casa y la tildaron de "falsa"

Ya en los estudios de tevé, y en un mano a mano con Santiago del Moro y los analistas, Chula contó que su diversión en la casa fue criticar y que todo se potenció cuando armó grupo con Catalina, Agostina y Juliana. "Me pasó que me junté con Cata y el grupo y se potenció el diablito", dijo la jugadora que fue tildada en las redes sociales de "mentirosa", "falsa", "careta" e "insoportable".

Carla se defiende de la criticas de los analistas

En otro momento del mano a mano, Chula recibió fuertes críticas de los panelistas del ciclo. Por un lado, Ceferino Reato aseguró que su despedida de la casa fue “políticamente mentirosa” y, por otro, Laura Ubfal quien fue mucho más dura con sus palabras y la tildó de “falsa”. “No tenés ningún valor dentro del juego. No jugaste. Para mí no existís. No me interesa analizarte”, la fulminó la periodista de espectáculos.