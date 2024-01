Gran Hermano: El curioso argumento de Isabel tras ser eliminada

Este lunes participó del mano a mano con Santiago del Moro y los analistas del debate y explicó el por qué el público decidió que fuera ella quien abandonara la casa. “Yo pedí irme. La gente supo que si me quería ir, me tenía que votar”, lanzó ante la risa del panel que no creyó el argumento de la última eliminada. Es cierto que si bien Isabel pidió irse de la casa no lo había hecho con tanto ímpetu como Carla que en más de una oportunidad lloró ante las cámaras y pidió irse del reality.