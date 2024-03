Gran Hermano: enojo en las redes por el ingreso de nuevos jugadores

Los nuevos jugadores no podrán jugar en la primera semana de juego. Recién el próximo miércoles podrán nominar y ser nominados. Lo mismo en la prueba del líder. Sin embargo, Sabrina y Denisse sí podrán nominar e ir a placa.

Los cinco nuevos participantes

Mauro D'Alessio, de 27 años y residente de Villa Urquiza, se define como un romántico empedernido y amante de las fiestas electrónicas. Con experiencia en marketing para una empresa de calzado, Mauro reveló sus gustos y aversiones: "Soy egocéntrico con mi imagen, pero en el resto de mi vida no soy tan así. Jugué al rugby, pero lo dejé porque era malísimo". La llegada de este joven promete agregar una dosis de diversión y romanticismo al ambiente.

Darío Martínez Corti, con 57 años y proveniente de La Plata, aporta la experiencia y la estabilidad al grupo. Vendedor de autos usados y exfutbolista de la AFA, Darío lleva 32 años en pareja y llega con una estrategia clara: "El minuto ahí vale oro". Su devoción por la limpieza y la organización también prometen generar situaciones interesantes en la convivencia.

Paloma Méndez, de 21 años y originaria de Martínez, se presentó como un "personaje" en sí misma. Fanática de Moria Casán y vendedora de planes para una empresa de medicina prepaga, Paloma revela su personalidad ecléctica: "Me encanta lavar los platos, limpiar... No me gusta pelear, pero tengo mucho carácter". Su llegada seguro traerá momentos de humor y autenticidad.

Damián César, conocido como "Damcer", tiene 28 años y proviene de Villa Carlos Gardel. Barman y aspirante a actor, Damián busca salir adelante y ayudar a su familia. Su historia de vida, marcada por la selectividad en sus relaciones y la influencia positiva de su madre, añade una capa de complejidad al grupo de participantes.

Florencia Regidor, modelo de 21 años de Lomas de Zamora, cierra el grupo de ingresantes. Con una relación peculiar con la higiene, Florencia confiesa: "No me gusta bañarme. Me lavo un poco los sobacos, me hago el baño polaco, pero no me lavo el pelo, ¿está mal?". Su sinceridad y experiencias con trastornos alimenticios prometen desafiar las expectativas en la casa.

Con estas nuevas incorporaciones, Gran Hermano se prepara para vivir momentos intensos, llenos de diversidad, desafíos y, por supuesto, la siempre esperada convivencia.