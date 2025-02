Gran Hermano: expulsión por romper reglas y fuerte anuncio de Del Moro

“Mi obligación es que el juego nunca se vea empañado por desobediencias que atentan contra el espíritu de esta competencia. Hoy aconteció un episodio lamentable. No fue el primero. No saben cómo me gustaría no tener que referirme a esto, pero las circunstancias me obligan a hacerlo. Todos saben que brindar información del “afuera” constituye una falta muy grave, más de una vez les he advertido a varios de ustedes sobre esta inconducta”, anticipó El Big.

“Luca… dejaste ver información muy sensible del exterior. El video está disponible para cuando lo desees ver. Estás fuera de juego, has quedado expulsado”, anunció molesto Gran Hermano.

Embed - Luca fue EXPULSADO por Gran Hermano y Martina se quedó llorando DESTROZADA

Quién reemplaza a Luca en Gran Hermano

Santiago del Moro anunció este lunes quién reemplazará a Luca Figurelli tras su expulsión de Gran Hermano. El conductor del ciclo reveló: “Quien ingresa próximamente a la casa es…viene un conocido”. “El Golden Ticket”, gritaron los analistas.

“Lo importante del golden ticket es que Gran Hermano se los va a dar a ustedes. Ustedes van a elegir quién. Gran Hermano va a proponer y ustedes van a elegir quién ingresa”, sumó Del Moro sin dar demasiadas precisiones.

Este martes 25 de febrero no habrá gala de Gran Hermano. Telefe transmitirá el partido de Boca – Alianza Lima a partir de las 21.30.