Gran Hermano: Furia, Coty, Martín, Emma y Damián nominados

La salida de Catalina con más del 57% de los votos negativos cambió las estrategias de los hermanitos. La alianza de la pediatra con toda la casa, excepto con Furia y Emmanuel, no funcionó para eliminar el pasado lunes a la doble de riesgo. Ahora, el ojo de Juliana está puesto en dos jugadores que considera que la han traicionado, al menos uno de ellos. Según trascendió la jugadora iría contra Martín a quien consideraba dentro de su alianza y también contra Federico, conocido popularmente por "Manzana".

Minutos después de las 22.30, Santiago del Moro anticipó que Emmanuel, líder de la semana, fue fulminado por Florencia dejando inválido su liderazgo. "Quiero informar que fue realizada la nominación fulminante. La persona fulminada es Emmanuel por lo tanto anuncio que está en placa y deja de ser el líder perdiendo todos los beneficios. En tanto que el nuevo líder de la semana es Federico con todos los beneficios que te confiere el liderazgo", dijo el Big antes de la nominación.

Así le comunicó GH a Emmanuel que fue fulminado

Hilo de nominaciones

Catalina votó a Martín (2).

Coty votó a Virginia (2) y Nicolás (1).

Damián votó a Martín (2) y Bautista (1).

Zoe votó a Martín (2) y Damián (1). "No confío en el juego de Damián", dijo la rubia en el confesionario. Sin embargo, el voto a Martín fue anulado por complot.

Florencia fulminó a Emmanuel. "No es nada personal. Fue puramente juego. La casa va a ir toda por un lado y él siendo líder complicaba mi estrategia", dijo Flor sobre su juego.

Virginia votó a Martín (2) y Juliana (1). Los votos contra Martín no son válidos.

Paloma votó a Damián (2) y Juliana (1).

Emmanuel votó a Mauro (2) y Paloma (1).

Juliana votó a Martín (2) y Coty (1). "La semana pasada me metió una emboscada y creímos que había una tregua. Me quiere sacar de la casa", dijo Furia dejando en claro que esta semana va por el Chino. Los votos contra Martín no son válidos por el complot de la jugadora en el dormitorio junto a Emmanuel.

Nicolás votó a Coty (2) y Damián (1).

Bautista votó a Damián (2) y Darío (1).

Darío votó a Martín (2) y Nicolás (1).

Federico votó a Coty (2) y Martín (1). "Necesito a Constanza en placa para que enfrente a Juliana", dijo Manzana en el confesionario.

Martín votó a Juliana (3) y Zoe (2). "Hice la espontánea como mecanismo de defensa", dijo Martín Ku sobre su nominación espontánea contra Furia de quien "desconfía demasiado".

Mauro votó a Paloma (2) y Coty (1). "Quiero que se vaya Emmanuel", dijo el jugador.

Votación mixta

Tras el voto de Mauro, la placa de nominados (parcial) quedó conformado por Emmanuel (fulminado por Florencia), Martín, Damián, Constanza y Juliana. Federico tendrá este jueves la decisión de salvar a uno de los nominados de la placa y subir a otro jugador.

A diferencia de las galas pasadas, el público no votará de forma negativa, sino que lo hará positivamente. "El voto es positivo, es decir, el que reciba menor cantidad de votos se irá de la casa más famosa del país el domingo", dijo el conductor del ciclo más visto.