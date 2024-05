Gran Hermano: Furia está nominada hasta el final de su estadía

“Necesito que me escuchen por favor. Más de una vez les he dicho que no voy a involucrarme en sus conflictos salve que intenten resolverlos cruzando ciertos limites”, comenzó diciendo el Big ante la atenta mirada de todos los jugadores de la casa más famosa del país. “Todos ustedes saben que cuentan con absoluta libertad para decir y hacer lo que deseen. Incluso si se expresan con vehemencia o exaltación en mi casa no hay censura de ningún tipo”, agregó Gran Hermano.