Gran Hermano: Furia quedó "desplazada" tras el ingreso de Coty

Los primeros segundos de Coty en la casa generó el malestar de Furia que rápidamente reaccionó contra la producción. "Mirá lo que me hacen...." dijo la doble de riesgo a Emmanuel que se encontraba en el patio de la casa. "Entra y no me mira, ni me saluda. No me mira a los ojos. Para qué traen a los ex Gran Hermanos", se cuestionó.