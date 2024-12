Gran Hermano: Jennifer, la ex de Centurión, fue eliminada de la casa

En tanto que Brian fue el segundo menos votado y continúa en la casa. El vendedor ambulante había sido sancionado por Gran Hermano tras abrir un box del kiosko sin autorización.

Del Moro anunció luego el nombre del tercer salvado por el público. “Continúa en la casa más famosa del mundo Luciana”, dijo el conductor del ciclo.

Pasadas las 23, Santiago hizo un nuevo ingreso a la casa para anunciar el nombre del cuarto participante salvado. “Continúa en el juego Sandra” comunicó ante la sorpresa de Petrona quien había manifestado minutos antes el deseo de que sea ella la eliminada de esta semana.

Embed - Gran Hermano on Instagram: "Verdaderamente cine Mirá #GranHermano en http://mitelefe.com/vivo y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam" View this post on Instagram A post shared by Gran Hermano (@granhermanoar)

El quinto salvado por el público fue Santiago. Hubo sorpresa en Ulises quien lo había fulminado y apuntado al uruguayo a quien quería fuera de la competencia. El jugador fue líder en la primera semana de Gran Hermano. Obtuvo 12,2% de los votos negativos. “Tengo mucho por dar y por mostrar. Quiero que se quede Luz”, dijo.

El confesionario: Luz, Jennifer y Chiara

Luz fue la primera en entrar al confesionario y pedir por su continuidad. “Quiero tener la oportunidad de quedarme. Lo único que hice como jugadora es ser yo. Tengo muchas ganas de quedarme y demostrar que se puede estando solos”, dijo la jujeña que aseguró que su juego es “no hacerle mal a nadie”.

Chiara también tuvo su minuto con el público a poco de conocerse el nombre del tercer hermanito eliminado de la casa. “Todavía no pude mostrar en su totalidad lo que soy. Siento que desde afuera se ve todo. Me muestro como soy en la vida real y me queda mucho por jugar. Quiero quedarme hasta el final, al menos, un tiempo más”, dijo y reconoció: “la casa necesita una jugadora como yo: real. No muestro una cosa que no soy”.

La última fue Jennifer. “Todavía no conocen mi historia. Sé que estoy injustamente acá y estoy por ser la amiga de Ulises. Tengo muchas ganas de quedarme. Hay mucha gente (por Luz) que no aportan nada a la casa ni al reality”, reflexionó la ex pareja de Ricardo Centurión quien aseguró que está dentro de la casa por su hija.

Mano a mano: Jennifer o Luz

La última salvada antes del mano a mano fue Chiara. De esta manera Jennifer y Luz quedaron en el mano a mano y una de ellas se irá de la casa más famosa del país. “Luz es una planta. No merece irse ni Jennifer ni Chiara porque le generan contenido al reality”, dijo Carlos sin vueltas.



Finalmente el público decidió que fuera Jennifer la tercera eliminada. “A los caretas jueguen”, dijo la participante que tuvo el 65,7% contra 34,3% para Luz.

La advertencia de Gran Hermano

“En las últimas horas advertí algunos comentarios que cuestionan la transparencia de este juego, lo cual de ninguna manera voy a tolerar. Nadie está obligado a permanecer en mi casa, más aún, si llegaran a considerar que de este lado se procede de manera desleal o fraudulenta”, comenzó diciendo el dueño de la casa.

“Quiero referirme ahora, en particular a Keila debido a que en más de una ocasión formulaste este tipo de conjeturas o presunciones sin ningún tipo de fundamento con extrema liviandad. Yo les abrí las puertas de mi casa para que afronten este desafío, esta aventura con la seguridad y tranquilidad de que no existen trampas”, advirtió Gran Hermano sobre una situación puntual de la participante.

Y reiteró: “Todo aquel que sospeche sobre la honestidad del juego tiene la libertad absoluta de retirarse cuando lo desea. Reflexionen sobre estas cuestiones, en especial vos Keila”. La participante minutos después pidió disculpas por la situación y rechazó su deseo de irse de la casa más famosa del país.

Embed - Gran Hermano on Instagram: "“Nadie está obligado a permanecer en mi casa” el comunicado de Gran Hermano tras los dichos de Keila Mirá #GranHermano en http://mitelefe.com/vivo y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam" View this post on Instagram A post shared by Gran Hermano (@granhermanoar)



Nota en desarrollo…