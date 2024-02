Gran Hermano: Lucía es la nueva eliminada de la casa

Rosina fue la tercera menos votada de la noche. La uruguaya se mostró feliz y agradecida con el público al obtener el 0.99%. Rosina había sido nominada por Gran Hermano junto a Zoe y Lucía por haber incumplido el reglamento de la casa al hablar con una persona del afuera. Luego fue Zoe la siguiente salvada de la eliminación con el 1.3%. La rubia no había sido votada por sus compañeros, sino que recibió la misma sanción que Lucía y Rosina por dialogar con hombre que se subió al techo de la casa.

En medio de una gala de tensión para los hermanitos, Del Moro reveló que el quinto salvado de la placa es Emmanuel. El estilista saltó de la alegría al conocer la decisión del público que eligió que siguiera en competencia con apenas el 2.1%.

El público dijo que Emma sigue en GH

Antes de conocer el nombre del eliminado, Gran Hermano convocó a los cuatro nominados para que en un minuto le digan a los espectadores por qué deben quedarse en la casa más famosa del país. El primero en entrar al confesionario a charlar con el público fue Lisandro quien se mostró agradecido al público por haberlo bancado en seis placas. "Quiero seguir hasta el final del certamen. Soy la misma persona desde el día uno. Soy 100% genuino. Me he equivocado, pero siempre identifique los errores y he aprendido", dijo el participante.

Luego fue el turno de Lucía quien pidió "por favor" que no la saquen de la competencia. "Me quiero quedar porque la estoy pasando increíble. No me voten", dijo la salteña en menos de un minuto en el confesionario.

Furia también hizo su pedido al público y con un look excéntrico explicó: "Soy única y diferente. Estoy predispuesta a seguir adelante sola o acompañada. Me divierto mucho dentro de la casa". Juliana tuvo un fuerte enfrentamiento con Agostina quien siendo líder de la semana decidió dejarla en placa y pidió explícitamente que sea la eliminada.

Con gritos del público, Federico entró al confesionario para pedirle a la gente que "confíe en mí". "Quiero seguir una semana más. Siento que no es mi momento y que puedo seguir mostrando y buscando el lugar dentro de la casa".

Pasadas las 23.30, Del Moro hizo un nuevo ingreso a la casa para anunciar el nombre del sexto salvado. "Quien sigue en la casa y desarma su valija es Federico", dijo el conductor quien reveló que hubo más de un millón de votos. Manzana obtuvo el 6.8%.

Federico fue el sexto salvado de la placa de GH

Además de la gala de eliminación, este domingo comenzará el repechaje que incluirá, según anticipó el conductor, que también sumará el eliminado del domingo, es decir, Lucía. Hernán, Axel, Williams, Isabel, Catalina, Florencia, Denisse, Alan, Sabrina y Joel podrán competir para regresar a la competencia la próxima semana.