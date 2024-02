Gran Hermano: nuevas alianzas y 6 nominados

La primera en entrar al confesionario fue Catalina , la primera reingresante a la competencia. La pediatra se mostró muy feliz por estar en la casa y agradeció a todo el público por haberla elegido para ello. "Como todos saben vine con mucha información del afuera. Le doy mis dos votos a Agostina, la quiero, pero me parece que es muy falsa y no me gusta las cosas que dijo de Juliana y su unión con Lisandro" dijo la morocha. "El otro voto es para Lisandro. Es soberbio. Manipula a toda la casa. Me gustaría que se vaya para que la casa esté mucho más tranquila. A ambos les molestó mi ingreso", aclaró.

Luego fue el turno de Zoe quien camino al confesionario le dijo a su mamá que no se sienta culpable por la sanción que recibió. La joven que no pudo competir por el liderazgo y no podrá ser salvada en caso de quedar en placa. La rubia disparó sus votos contra Martín, en primer lugar, y Lisandro, en segundo lugar. "Con Nicolás como líder quiero que se juegue entre uno de los dos para salvarlo", justificó sus votos. Sin embargo, el último voto contra Licha fue anulado por Gran Hermano por considerarlo complot ya que lo acordó con Catalina, Furia, Isabel y Rosina. Lo mismo ocurrió con los votos de la pediatra.

Complot en Gran Hermano

Nicolás, líder de la semana, eligió darle sus dos votos a Joel y otro a Virginia. "No hablé mucho, pero lo noto diferente", dijo sobre el voto al tripulante de cabina que entró el pasado domingo por decisión del público. En tanto que el voto a Virginia fue por estrategia.

"Por estrategia, mis primeros dos votos son para Bautista. Necesito que del grupo de los "Bros" él esté en placa. Y mi segundo voto se lo doy a Agostina porque quiero que quede en placa. Me gustaría verla en un hipotético caso en un mano a mano con Juliana", dijo Federico, conocido como Manzana, en el confesionario.

En una noche en la que se tejen nuevas alianzas, Virginia entró al confesionario y votó a Lisandro y Bautista, respectivamente. "Este año quiero que la final de Gran Hermano sea protagonizada por mujeres. Me llevo bien con todos, pero veo esta edición con mujeres muy fuertes y queremos llegar a la final", justificó sus votos contra los varones de la casa.

Bautista, uno de los posibles candidatos a quedar en placa, también eligió a los hermanitos que quiere en placa y devolvió sus votos a Virginia. "Me divierto con ella, me está cayendo muy bien, pero es por estrategia". Mientras que el segundo voto fue para Catalina y dijo: "No me gusta cuando entra con cizaña. No me gusta que la casa esté así".

Rosina y Emmanuel tuvieron un cruce esta semana por comentarios del afuera y se dijeron de todo. Cuando fue el turno de Rosina en el confesionario, la uruguaya decidió no ir contra el estilista y sus votos fueron contra Agostina y Martín. "Me llevo bien con ambos, pero a Agostina es falsa". Minutos después, el turno de Emmanuel que aclaró que "por estrategia" eligió darle los votos a Bautista y a Lisandro, respectivamente. "Con Licha no nos llevamos bien, es falso", dijo sobre el último voto.

El regreso de Isabel a la casa desestabilizó a Lisandro que lloró en el confesionario, pero en la gala de nominación dejó de lado las lágrimas y respondió al juego. "Por afinidad" eligió a Joel y Catalina, respectivamente. "Siento que hay acercamientos a determinadas personas que antes no tenían. Me genera desconfianza", agregó.

Camino al confesionario, Agostina agradeció al público por el apoyo y "por afinidad" eligió a Bautista y a Martín, respectivamente.

Los últimos dos jugadores en votar fueron Joel y Martín. El Chino, ganador de una de las cuatro casas de la competencia, se mostró confundido con las actitudes de los nuevos ingresantes y se siente en desigualdad de condiciones ya que los exjugadores tienen información del afuera. Esta semana, Martín eligió darle sus votos a Joel y Virginia, respectivamente. "Espero que la gente vote eso, aunque puede haber un margen de error", dijo. Joel, el último en entrar al confesionario, se mostró feliz por volver a la competencia y sus votos fueron contra Bautista y Lisandro. "Con Bautista en placa, Nicolás va a tener que pensar a quién salvar de los dos (refiriéndose a una placa con Lisandro)", explicó el jugador.

VOTOS FINALES

BAUTISTA 9 - JOEL 6 - LISANDRO 6 (Lucía, la última eliminada le dio dos votos al participante) - AGOSTINA 5 - MARTIN 4 - VIRGINIA 4 - CATALINA 2

ISABEL Y FURIA, NOMINADAS

Gran Hermano está inflexible y castigó, en las últimas horas, a tres jugadoras por incumplir con el reglamento. Por un lado, Zoe quien fue sancionada luego del Congelados. La participante recibió información del afuera de parte de su madre y por ello no pudo competir esta semana para la prueba del líder y tampoco podrá ser salvada en caso de quedar en placa. Por otro lado, Isabel y Furia que están nominadas también por romper las reglas del reality.

Isabel fue elegida por el público para regresar a la casa el pasado domingo, pero la mujer susurró a Lisandro información de Mili, su novia, y todo fue visto por el Big quien decidió aplicarle una fuerte sanción. Pese a que en las redes sociales e incluso el mismísimo Santiago del Moro pidieron la expulsión, Gran Hermano aclaró que al no haber advertencias previas no puede tomar dicha decisión, pero sí fue directo a placa, no podrá votar en el confesionario y tampoco ser salvada por el líder.

Isabel recibió una fuerte sanción de Gran Hermano

En tanto que Furia también está en placa por romper reglas de juego. La doble de riesgo pidió cigarrillos en el confesionario y, ante la negativa del Big, decidió sacarle las pilas al micrófono y negarse a dialogar con el dueño de la casa. Pese a que tuvo advertencias, quedó nominada. Se cree que todo fue motivo de una estrategia de la jugadora que quiere enfrentarse en la placa de nominados a Lisandro.

Esta semana Nicolás obtuvo, por primera vez, el liderazgo. El jugador tendrá la difícil tarea de salvar a uno de los nominados del miércoles y subir a otro a la placa final. En las redes sostienen que, de quedar nominado Licha, Nicolás lo salvaría. ¿Pero, a quién podría subir? ¿Quiénes serán los nuevos nominados en la casa más famosa del país?